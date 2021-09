Augusta, Olimpiadi di Fisica, premiati i 4 studenti più brillanti

Sono stati premiati, l’altro ieri, nell’aula magna del dipartimento di Fisica e Astronomia dell’ università di Catania, in collaborazione con il piano lauree scientifiche – Fisica dell’ università di Catania gli alunni del liceo Megara che si sono distinti nelle gare di secondo livello delle Olimpiadi di Fisica negli anni 2020 e 2021.

Si tratta di Carlo Lodin, alunno della classe quarta B dello Scientifico classificato in fascia di merito e risultato il più meritevole di tutto l’istituto per l’edizione 2021, per l’anno precedente, 2020, a ricevere il premio per la fascia d’argento è stato l’ex allievo Daniel Tringali, mentre la fascia di bronzo è andata agli ex alunni Matteo Pappalardo e Pierpaolo Saia.

Ha presieduto la cerimonia il comitato distrettuale del progetto Olimpiadi dell’associazione per l’insegnamento della fisica, che ha incoraggiato tutti i partecipanti ad alimentare la loro forte passione per la fisica.

“Ringrazio la mia scuola per avermi dato questa opportunità – ha commentato Carlo Lodin – È stato un incontro emozionante ed edificante che ricorderò come una delle tappe più significative del mio percorso scolastico. Gli studenti hanno, infatti, dovuto dimostrare non solo di saper risolvere problemi, sia teorici che sperimentali, relativi ai vari ambiti della Fisica che studiano a scuola, ma anche di saper applicare le loro conoscenze in diversi contesti, elaborando procedure risolutive attraverso l’uso di strumenti matematici e logici.

A complimentarsi per il risultato ottenuto sono stati il dirigente scolastico Renato Santoro, la coordinatrice del Dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno e i docenti referenti del progetto Anna Lucia Daniele e Corrado Failla.