Augusta, Olimpiadi di Fisica e astronomia: fascia d’ oro e argento per il Ruiz

Sono stati premiati nell’ aula magna del Dipartimento di Fisica e astronomia dell’ università di Catania, gli studenti che hanno raggiunto brillanti risultati nelle gare di secondo livello delle Olimpiadi di fisica negli anni 2020 e 2021. Per il Ruiz per quest’anno si tratta di Giuseppe Solano, ex alunno della VAL del Liceo scientifico delle Scienze applicate che ha ottenuto un risultato importante con la fascia d’oro, collocandosi tra i primi migliori tre studenti della Sicilia in fisica. Lo stesso Solano, insieme a Simone Bandiera della 5D dello Scientifico delle Scienze applicate è stato premiato con la fascia d’argento per l’edizione 2020.

Per i due ex alunni l’esperienza delle Olimpiadi di Fisica ha contribuito a rafforzare la passione per questa disciplina, tanto da essere studenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, Giuseppe al primo anno, Simone al secondo anno.

La cerimonia si è svolta in collaborazione con il Piano lauree scientifiche di Fisica, ed è stata presieduta dal comitato distrettuale del Progetto Olimpiadi dell’Aif, l’associazione per l’insegnamento della Fisica, che si è complimentata con tutti gli studenti partecipanti, che in anni così difficili, hanno continuato a impegnarsi in competizioni di altissimo livello dando degli ottimi risultati

“Voglio ringraziare – ha dichiarato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina- Annamaria La Ferla, la referente del progetto, Stefano Petruzzello e i nostri due studenti, vere eccellenze della scuola. A loro vanno tutti i nostri complimenti e un grande in bocca al lupo per il futuro percorso universitario.

Il progetto, a cui la scuola partecipa ormai da anni, è stato impegnativo soprattutto per la situazione epidemiologica in atto, ma docenti e studenti sono stati molto determinati nel portarlo avanti e in maniera eccellente.