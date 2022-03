Augusta, Olimpiadi di fisica 2022: bronzo per uno studente del Megara

Ha conquistato il bronzo, classificandosi nella terza fascia, alle Olimpiadi di Fisica 2022 Carlo Lodin della IV BS del liceo Megara, che già aveva vinto le Olimpiadi di Statistica. Alla gara, che si è svolta in tutta Italia il 21 febbraio, hanno inoltre partecipato Giulia Spanò della V AS, Lorenzo Scalzo e Lorenzo Salemi della V CS, primi classificati nella gara di primo livello, che ha coinvolto gli studenti dell’istituto.

Le Olimpiadi, a causa dell’attuale situazione pandemica, si sono tenute nelle scuola di appartenenza, in collegamento online insieme alle altre scuole con il polo 2 di Catania. La competizione si è svolta in due parti, nella prima gli studenti hanno risolto dieci quesiti a risposta aperta su diversi argomenti in un’ora e venti minuti; successivamente, nell’intervallo di tempo massimo di un’ora e quaranta minuti, si è svolta la seconda parte, caratterizzata da tre problemi relativi alla meccanica, termodinamica ed elettrostatica.

Lo studio in vista della prova di secondo livello è stato approfondito durante i mesi di gennaio e febbraio, quando gli studenti ammessi alla gara hanno avuto l’occasione di frequentare un corso di preparazione organizzato dalla sezione Aif di Catania, grazie al quale i ragazzi hanno avuto modo di conoscere le varie tipologie di quesiti e problemi assegnati nelle scorse edizioni.

Il progetto Olimpiadi di fisica, la cui organizzazione è affidata dal ministero della Pubblica istruzione al gruppo Olimpiadi dell’Associazione per l’insegnamento della fisica (Aif), rientra nelle numerose gare e iniziative che ogni anno propone il Dipartimento di Matematica e Fisica coordinato dall’insegnante Stefania Caramagno con referenti i colleghi Anna Lucia Daniele e Corrado Failla.