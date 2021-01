Augusta, Olimpiadi di Astronomia, quattro studenti del Ruiz accedono alla fase interregionale

Quattro studenti dell’istituto Gaetano Arangio Ruiz, tre della categoria Junior 2 e uno della Senior hanno superato la preselezione della XIX edizione delle Olimpiadi italiane di Astronomia e accedono alla fase interregionale della gara nazionale che si terrà a febbraio. Si tratta di Elisa e Gianpaolo Caramagno della 1 Q del Liceo delle Scienze applicate quadriennale, di Jacopo Longo della 1AL del Liceo delle scienze applicate e di Antonio Campisi della 3Q del Liceo quadriennale scienze applicate. Quest’ultimo, appartenente alla categoria senior, per due volte di seguito è arrivato alle finali nazionali delle scorse edizioni della competizione nazionale che, quest’anno, ha visto gareggiare in totale 194 scuole in tutta Italia e 5142 studenti, di cui hanno superato la preselezione solo 220 per la categoria Junior 2 e 247 per la Senior.

La fase interregionale delle Olimpiadi, promosse sotto l’egida del Miur, della SociAstronomica italiana e dell’Istituto nazionale di astrofisica, per stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale ed offrire agli studenti una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà scolastiche, si svolgerà il prossimo 24 febbraio per gli Junior 2 e il 25 febbraio per i Senior. In tutti e due i giorni la gara avrà inizio simultaneamente in tutte le sedi regionali alle 14, 30 e durerà due ore e mezza, durante le quali i partecipanti dimostreranno le loro conoscenze e competenze nella risoluzione di cinque quesiti di Astrofisica e Astronomia.

Soddisfatte del risultato la referente delle Olimpiadi Annamaria La Ferla e la collaboratrice del progetto Sabrina Epaminonda. “Il nostro istituto promuove la partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia come uno dei percorsi formativi che può garantire il coinvolgimento degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico- ha dichiarato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina– infatti, gli alunni partecipanti che hanno conseguito i migliori risultati vengono regolarmente inseriti nell’albo ministeriale delle eccellenze”.