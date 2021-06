Augusta, Olimpiadi di Astronomia: in gara alle finali anche un alunno del Ruiz

Per il terzo anno consecutivo è tra gli allievi ammessi nella categoria senior alla fase nazionale delle Olimpiadi di Astronomia 2021 che si disputeranno il prossimo 3 luglio a Catania Antonio Campisi alunno della III QL del Liceo Scientifico quadriennale delle Scienze applicate.

Dopo la fase di preselezione di dicembre, alla quale hanno partecipato 5142 studenti, agli inizi di maggio ha preso parte anche alla gara interregionale, classificandosi tra i primi 30 allievi della categoria senior in tutta Italia e questo gli ha consentito, appunto, l’accesso alla finale della prossima settimana, che consisterà in una gara teorica (risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna) e in una prova pratica (analisi di dati astronomici). Anche quest’anno, a causa dell’emergenza covid-19, la finale nazionale non potrà essere svolta in una singola sede, ma si disputerà in 10 sedi, distribuite su tutto il territorio nazionale

Ai primi 5 classificati sarà assegnata la prestigiosa medaglia “Margherita Hack” per l’edizione 2021 della manifestazione; l’elenco degli studenti vincitori delle Olimpiadi di Astronomia sarà inserito nell’albo nazionale delle eccellenze italiane del Miur. Inoltre, a conclusione della finale nazionale sarà proclamata la squadra nazionale eletta a partecipare alle Olimpiadi internazionali di astronomia 2021.

Soddisfatta del risultato Annamaria La Ferla, referente del progetto e docente di Fisica dell’alunno: “Il mio pensiero è rivolto alla nostra cara Daniela Averna che, da brava astrofisica quale era, non solo è stata la promotrice delle Olimpiadi di Astronomia al Ruiz, ma ha anche fatto diventare la nostra una scuola altamente competitiva a livello nazionale nel campo dell’Astronomia, che non è una disciplina curriculare ma trasversale agli insegnamenti scientifici”- ha detto.