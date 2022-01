Augusta, Ok della Regione a Documento pianificazione dell’Adsp, Ficara (M5s): “risultato importante”

“Il Documento di programmazione strategica di sistema definisce la strategia di sviluppo dei nostri porti in uno scenario internazionale. Un documento previsto dall’ultima riforma del sistema portuale e che pochissime Autorità hanno portato a termine. Tra queste quella di Augusta”. Questo il commento del vicepresidente della commissione Trasporti, Paolo Ficara (M5s) che sottolinea come il parere positivo della Regione sul documento di programmazione strategica di sistema (Dpss) sia un “altro risultato importante, a dispetto delle notizie spesso false che qualcuno ha ripetuto in questi mesi sull’attività del management dell’Autorità portuale con sede ad Augusta. Negli ultimi mesi l’attuale governance è riuscita a sbloccare investimenti attesi da tempo ma finiti nel pantano delle beghe di quartiere”.

Ficara ricorda i lavori per la banchina container e la diga foranea del porto in corso, il finanziamento inserito nel Pnrr per il collegamento ferroviario nel porto megarese: “questi risultati devono far riflettere tutti, e responsabilmente, sul senso da dare alla nuova governance dell’Autorità, dopo questa positiva parentesi commissariale che -prosegue il parlamentare siracusano- si protrae da oltre un anno. Ridurre ad un discorso di appartenenze politiche sarebbe deleterio. Sono sempre più convinto che il ministero debba fare la propria scelta guardando a quanto si è riuscito a fare negli ultimi anni, dopo lunghi periodi di immobilismo. Ed anche l’approvazione del Dpss ne è l’ulteriore esempio. Sembra scontato dire che si deve puntare su competenza e capacità, ma forse ripeterlo è bene. Vecchia politica e vecchie logiche la smettano di pensare che i porti siano il giocattolo di casa. Il porto di Augusta, come quello di Catania, – conclude- siano a servizio del territorio, delle imprese, dei lavoratori e dello sviluppo a cui questa parte di Sicilia può e deve finalmente ambire dopo anni di retroguardia”.