Augusta, ok alla Rottamazione quinquies, Di Mare: “Non un condono, ma un’opportunità”

Politica · Economia

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della rottamazione quinquies delle entrate comunali. Il Consiglio comunale, votando all’unanimità la proposta dell’amministrazione, ha compiuto una scelta concreta a sostegno dei cittadini, delle famiglie e delle attività economiche che intendono regolarizzare vecchie pendenze. L’adesione è stata formalizzata con la deliberazione consiliare del 31 luglio 2026, dichiarata immediatamente esecutiva. Il provvedimento riguarda i carichi comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo individuato dalla normativa nazionale, ma è importante chiarire che non siamo davanti a un condono, le imposte e le somme originariamente dovute devono essere pagate”. Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, interviene così dopo il via libera del Consiglio comunale alla rottamazione quinques.

La misura consente, nei casi previsti dalla legge, di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi maturati nel tempo, prevedendo anche la possibilità di rateizzare gli importi. Il provvedimento, infatti, persegue un duplice obiettivo: permettere ai contribuenti in difficoltà di mettersi in regola a condizioni più sostenibili e favorire il recupero di somme che altrimenti potrebbero risultare difficilmente riscuotibili.

“Non premiamo chi non paga, ma offriamo una possibilità a chi vuole adempiere ai propri obblighi e chiudere situazioni debitorie che, a causa dell’accumulo di interessi e sanzioni, possono essere diventate particolarmente pesanti – sottolinea Di Mare – È una scelta di responsabilità e di buon senso, utile sia alla comunità sia alle finanze dell’ente. L’adesione non comporterà l’applicazione automatica dell’agevolazione a tutte le posizioni e ogni contribuente dovrà verificare se i propri carichi rientrino tra quelli ammessi e rispettare le modalità e le scadenze previste. Gli uffici comunali accompagneranno questa fase per quanto di propria competenza, fermo restando che le singole posizioni dovranno essere esaminate secondo la normativa e le procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ringrazio il Consiglio comunale per il voto unanime, gli uffici per il lavoro svolto e quanti hanno sollecitato l’amministrazione a utilizzare questa opportunità, quando si lavora con spirito costruttivo e nell’interesse generale, è possibile offrire risposte concrete alla città”.