Augusta, ok al progetto per la riqualificazione di Piazza Castello Aragonese a Brucoli

Con una nuova delibera di giunta, l’amministrazione comunale di Augusta ha approvato un progetto cantierabile che punta alla riqualificazione e al recupero del patrimonio edilizio rappresentato dalla Piazza Castello Aragonese di Brucoli.

L’intervento prevede anche una nuova illuminazione architettonica, più adeguata a valorizzare i beni storici e artistici che insistono nell’area prospiciente il Castello di Brucoli.

«L’idea è sempre la stessa – spiega il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – quella di arricchire il nostro parco progetti per programmare e predisporre una serie di interventi pronti per essere finanziati in tutti i modi possibili».

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: da un lato riqualificare uno dei luoghi simbolo del borgo di Brucoli, dall’altro favorire un utilizzo più funzionale e attrattivo degli spazi pubblici, rendendoli al tempo stesso più fruibili e sicuri.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e urbano di Augusta, che negli ultimi mesi ha visto l’avvio di diversi interventi mirati alla rigenerazione di aree centrali e periferiche del territorio comunale.