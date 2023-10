Augusta, “Ogni paesaggio ha la sua storia”: al via il nono concorso fotografico promosso da Airc

“Ogni paesaggio ha la sua storia: quella che leggiamo, quella che sogniamo e quella che creiamo” è il tema, scelto quest’anno per il nono concorso fotografico promosso dal Comitato Sicilia-Augusta della Fondazione Airc ets, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro che si pone l’obiettivo di contribuire alla raccolta fondi per combattere il cancro e che in questo caso saranno devoluti per l’oncologia pediatrica.

È stato presentato nei giorni scorsi durante una conferenza stampa nel salone del Comune dall’organizzatrice Sabrina Toscano, e dai rappresentanti dei vari enti che hanno concesso il patrocinio: il sindaco Giuseppe Di Mare che farà anche per il secondo anno il giurato di qualità, dal docente universitario Giuseppe Muratore in rappresentanza del Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università degli Studi di Catania (Di3a), Giovanna Di Mauro in rappresentanza del segretario dell’Ordine dei chimici e fisici della provincia di Siracusa, da Concetta Messina, presidente del Rotary club di Augusta, da Maria Grazia Leonardi, che guida In/Arch Sicilia, e altri rappresentanti di alcune delle venti aziende private della territorio e anche oltre che sostengono la “missione”.

Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa che unisce il piacere della ricerca del bello, attraverso un’arte che è quella della fotografia, con un’azione nobile e benefica a favore della ricerca e della tutela della salute, abbracciando la causa con l’auspicio che si traduca in uno sviluppo ancora più grande del progetto. Quest’ anno la nona edizione del concorso ha ottenuto anche il patrocinio del ministro della Protezione civile e della Politiche del mare, dell’Accademia Gioenia di Catania, dell’Ordine degli ingegneri, sezione di Catania, dell’Ordine gli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di Catania e quello che l’anno scorso era il patrocinio del presidente della Regione è diventato della Regione siciliana; altri patrocini quelli del Dipartimento di Economia e impresa dell’università di Catania, della Lega navale italiana sezione di Catania, della Banca popolare agricola di Ragusa, dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna, dell’Ordine degli agronomi di Catania, la Cooperativa Smeraldo.

“Il tema rappresenta un paesaggio così com’è, sia urbano, agricolo, architettonico, storico, che ci fa sognare il suo passato come in un viaggio nel tempo, ma con elementi antropici moderni, per concorrere le foto dovranno essere coerenti con il tema, la giura tecnica valuterà anche la capacità di suscitare emozioni”- ha spiegato la delegata del comitato Sicilia-Augusta della Fondazione Airc Toscano- Per partecipare bisogna donare 5 euro che vanno interamente alla ricerca oncologica pediatrica, cosi come i soldi che sono già al comitato Sicilia all’Airc”.

Si partecipa fino al 5 novembre con due foto inedite, a colori, bianco e nero ne color seppia, che non devono essere state ritoccate nè riportare nessun dato del partecipante, pena l’esclusione, tranne il numero del modulo di adesione, che si può richiedere sul sito dell’Airc e si dovranno inviare alla mail concorso.fotografico@airc.it.

Anche quest’anno come già l’anno scorso a valutare le foto saranno due giurie, una di “qualità” e una “tecnica”. La prima è formata dal consigliere regionale Fondazione Airc Angelo Messina, dai docenti del Dipartimento di Agricoltura di Catania, Biagio Fallico, Biagio Pecorino, Cherubino Leonardi, Giuseppe Muratore, Antonella Pane, Salvatore Bordonaro, Daniela Romano, dall’assessore alla Cultura Pino Carrabino, presente alla conferenza stampa. Compongono invece la giuria tecnica il sindaco Di Mare, i docenti del dipartimento etneo Salvatore Barbagallo, Marco Romano, Giovanna Tomaselli, Giovanna Cascone, Alessandro Vitale e Alessandro D’Emilio e i presidenti In/Arch Sicilia Mariagrazia Leonardi e dell’Ordine degli Architetti di Catania Sebastian Carlo Greco.

La novità di quest’anno è che ci sarà anche il backstage della giuria, con possibili video o audio che racconteranno particolari momenti più divertenti. I vincitori saranno premiati durante la cerimonia che si svolgerà sabato 25 novembre, alle 17,30, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, oltre alle targhe e alle foto esposte i vincitori riceveranno anche i prodotti di alcuni aziende alimentari che sostengono il concorso.