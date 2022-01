Augusta, oggi ultimo giorno di Dad a scuola: da domani si ritorna in presenza

Ultimo giorno di Dad oggi anche nelle scuole di Augusta. Da domani, infatti, e dopo le vacanze natalizie che si sono protratte per alcuni giorni in più e per quasi un mese le lezioni ritorneranno in presenza, l’ordinanza 183 del 18 gennaio 2022 del presidente della Regione prevede la didattica a distanza solo nelle zone definite “rosse” e non arancione com’è invece Augusta, pertanto il ritorno in presenza nelle scuole degli studenti, anche se qualche malumore tra alcuni genitori c’è per questa decisione considerato che i positivi superavano ieri ancora i 1300 casi.

Fino ad oggi è comunque rimasta in vigore l’ordinanza del sindaco Giuseppe Di Mare del 7 gennaio 2022 che prevede il rientro a scuola in presenza per domani giovedì 20 gennaio.

Domani, inoltre, ritorna il mercato settimanale del giovedì che era stato sospeso con la precedente ordinanza sindacale.