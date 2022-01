Augusta, oggi tamponi al Palajonio. Rischiano di slittare i lavori di riqualificazione dell’impianto

Si effettueranno oggi pomeriggio e non di mattina i tamponi molecolari davanti al Palajonio, dove da ieri si è trasferito il servizio drive-in curato dall’Asp e rivolto a chi viene contattato dall’azienda sanitaria provinciale, mentre intanto continua a calare la curva del contagio che rimane sempre alta e ieri faceva registrare 1253 postivi, -58 rispetto al lunedì e con il 67, 04% di positivi accertati sotto i 50 anni.

La scelta del pomeriggio è solo per il giovedì – tutti gli altri giorni il Palajonio è aperto di mattina a partire dalle 9 – considerato che oggi poco distante si svolge in orario antimeridiano il mercato settimanale e la presenza delle auto in fila per un tratto di via Buozzi, davanti all’ingresso della struttura sportiva, potrebbe creare problemi di viabilità generale.

E rischia intanto di slittare l’avvio degli attesi lavori del completamento e ampliamento dell’impianto sportivo, che non sarà più un tensostatico, ma avrà una struttura tutta nuova in ferro e legno. Ad aprile del 2020 è stato approvato in via definitiva il progetto per un ammontare complessivo di 1.479.709 euro, fondi di un mutuo con l’Istituto per il Credito sportivo attivato dal Comune già dal 2006. A seguito dell’espletamento della gara da parte dell’Urega l’appalto è stato aggiudicato alla ditta “Acreide consorzio Stabile società consortile arl.”, con sede in Zola Predoa, nel bolognese, ma la ditta seconda classificata ha presentato dei rilevazioni sull’assegnazione quindi il Comune ha scritto all’Anac e si sta aspettando una risposta, come fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare.

La gestione del Palajonio rimane nelle mani alla società polisportiva Megara Augusta, che ha avuto l’affidamento dal primo settembre scorso e fino al 31 maggio 2022 con facoltà per il Comune di recedere in qualunque momento nel caso di inizio dei lavori.