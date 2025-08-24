Augusta, oggi “Jet Ski Experience” dedicata alle persone con disabilità

Un pomeriggio di mare, sport e inclusione. Oggi, domenica 24 agosto, alle 17, il Pontile dell’A.S.D. Mare Nostrum di Brucoli ospiterà la “Jet Ski Experience – Insieme oltre le barriere”, evento gratuito dedicato alle persone con disabilità.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Augusta nell’ambito delle politiche di coesione sociale e realizzata in collaborazione con Alessandro Settipani, offrirà l’opportunità unica di vivere l’emozione di un giro in mare su una moto d’acqua, in totale sicurezza e con il supporto di personale qualificato.
“Un momento di svago, ma anche di condivisione – spiegano gli organizzatori – pensato per abbattere barriere fisiche e culturali, valorizzando il diritto di tutti a vivere esperienze di sport e divertimento”.
