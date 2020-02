Augusta, oggi i funerali di Giovanni Vaccaro. Lo Giudice: “un cultore di storia d’altri tempi”

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa Madre i funerali di Giovanni Vaccaro, augustano illustre che si è spento martedì a 97 anni, ingegnere e grande appassionato di cultura, tra i padre fondatori della Commissione comunale di Storia Patria del Comune di Augusta nel 1965, già assessore ai Lavori pubblici dal 1956 al 1960.

“Un cultore di storia patria d’altri tempi. Insieme a Salerno, Marcon, Satta, Mentesana e tanti altri, ha rappresentato una pagina di storia importante per la citta di Augusta ed il suo impegno per la divulgazione della storia locale rimarrà indelebile nel tempo”- ha detto Giampiero Lo Giudice, presidente dell’associazione “La Gisira di Brucoli”, che nella sua pagina Facebook lo ha cosi ricordato sottolineando nel tempo le molte sue pubblicazioni nel Notiziario storico di Augusta, in particolare sul porto e commercio, fino alle monografie di altri italiani illustri, da Andrea Saluta all’ultima di “Epicarmo Corbino autodidatta” realizzata nel 2017

Due sue relazioni sono fra gli atti ufficiali del convegno di Palermo del 1955, organizzata dal Comitato europeo per il progresso economico e sociale per lo sviluppo del Mezzogiorno delle isole e un altro del 1970, a Bruges, al Colleg of Europe che aveva come argomento “L’avvenire dei porti europei”. Ha progettato e diretto inoltre, la costruzione dell’ospedale “Muscatello”, della strada di circonvallazione del castello svevo e del lungomare Paradiso, la strada di decesso all’ospedale attraverso le ex saline comunali “Regina” e il villaggio turistico Monte Amara con la strada di accesso.