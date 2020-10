Augusta, oggi e domani urne aperte: ecco tutti i candidati

Il 4 e 5 ottobre si svolgeranno in Sicilia le elezioni amministrative. Sono chiamati al voto 61 Comuni, di cui 16 con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 738.406 cittadini. Si vota domenica (dalle 7 alle 22) e lunedì (dalle 7 alle 14). L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre, con gli stessi orari. In entrambi i casi, lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, l’elettore dovrà recarsi necessariamente al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva.

Come si vota

Nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. Nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. L’elettore può scegliere di votare per una lista, attribuendo così automaticamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato (cosiddetto ‘effetto trascinamento’), oppure può votare solo per il candidato sindaco. Si può inoltre effettuare il ‘voto disgiunto’, votando per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata.

Infine, per il consiglio comunale, l’elettore può esprimere la propria preferenza scrivendo il cognome, o nome e cognome in caso di omonimia, del candidato prescelto di fianco al simbolo della lista. Qualora esprima due preferenze, dovranno essere una di genere maschile e l’altra di genere femminile, pena la nullità della seconda.

I Comuni al voto

Unici capoluoghi di provincia che andranno alle urne sono Agrigento ed Enna. Oltre che nei Comuni il cui rinnovo degli organi amministrativi era già fissato per scadenza naturale, si voterà anticipatamente anche a Casteltermini in provincia di Agrigento, Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, San Pietro Clarenza nel Catanese, Termini Imerese in provincia di Palermo, Floridia nel Siracusano, Favignana in provincia di Trapani, attualmente commissariati e a Camastra nell’Agrigentino, Bompensiere in provincia di Caltanissetta, Trecastagni nel Catanese, sciolti in precedenza per mafia dal Consiglio dei ministri.

Tra i Comuni più grandi coinvolti, oltre ai due capoluoghi, ci sono: Marsala nel Trapanese, Barcellona e Milazzo in provincia di Messina, San Giovanni La Punta e Tremestieri etneo in provincia di Catania, Carini, Misilmeri e Termini Imerese nel Palermitano, Augusta e Floridia in provincia di Siracusa. A essere eletti saranno 848 consiglieri.

Ad Augusta si eleggeranno 24 consiglieri.

Per Giuseppe Di Mare sindaco

C’è un futuro per Augusta: Roberta Blandino, Luca Ciccarello, Giovanni Cutello, Carmelo Di Pietro, Cristian Frisoli, Federica Giangrande, Giuseppe Giangreco, Francesca Ioranello, Francesco Lisitano, Giuseppina Lombardo (detta Giusy), Salvatore Lo Pinto, Daniela Lundari, Giovanni Monaco, Sebastiano Martino Murabito, Domenico Palermo, Simone Prato, Santi Ramaci, Liliana Riera (detta Lilly), Nellita Saraceno, Olindo Zante, Concetto Zappulla

Destinazione futuro: Gaetano Aiello, Christopher Bari, Massimiliano Battaglia (detto Massimo), Alessandro Blanco, Andrea Breci, Roberta Buscema, Aldo Cimino, Daniela D’Amico, Sebastiano Di Franco (detto Frankie), Domenico Di Mare (detto Nico), Barbara Giummo, Andrea Lombardo, Tiziana Mallo, Stella Mastronuzzi, Graziano Negro, Giuseppe Passanisi, Maria Stefania Pizzorni, Katia Prato, Angelo Raciti, Federico Roggio, Cinzia Saraceno, Maria Scivoletto (detta Cettina), Rosario Sicari, Laura Ternullo.

Cambiaugusta: Domenico Stella (detto Marco), Maria Amara, Renee Ancona, Rita Balsamo, Vincenzo Boscarino, Mirella Cannata, Sebastiano Cianchino, Biagio Daniele, Giuseppe De Luca (detto Peppe), Ivana Gennuso, Giuseppe Iaci, Giuseppe Maria Italia, Loredana La Malfa, Giuseppina Landi (detta Pina), Rosalia Lo Gerfo, Sebastiano Mandolfo (detto Antonello), Federica Mandragona, Marco Meloni, Francesco Natoli, Ketty Puglisi, Ivana Rasino, Carmelina Scarcella (detta Rosanna), Norma Valmarin, Filippo Zanerolli

100 per Augusta

Stefano Amato, Maurizio Blandino, Ottavio Ciacchella, Simona Di Franco, Francesco Di Guardo, Gianluca Fazio (detto Luca), Graziella Firrincieli, Orazio Firrincieli, Giuseppe Gianino (detto Pippo), Francesco La Ferla (detto Ciccio), Leandro Lantieri, Maria La Pila (detta Ivana), Aurelia Lo Giudice, Irene Mittempergher, Alessandra Morbelli, Giuseppe Nocerino, Sergio Occhietti, Cristina Russo, Virginia Anna Maria Saraceno, Giuseppe Scarpato (detto Pippo), Alessandro Tocco, Paolo Trigilio, Valentina Velo, Cristina Vinci

Per Massimo Casertano sindaco

Lega-Diventerà bellissima

Raffaella Casertano, Gianfranco Mignosa, Andrea Camizzi, Sebastiano Di Bella, Gilda Emanuele, Francesco Fazio (detto Franco), Gaetano Fazio, Michele Galvano, Armando Greco, Giorgio Italia, Assunta Lamanna (detta Daniela), Giovanni Mammano, Annunziata Melfi (detta Nunzia), Mirko Miduri, Jolanda Mistretta, Amalia Maria Morso, Giuseppe Patania, Nelli Quintavalle, Simona Sansò, Daniela Santospagnuolo, Concettina Saraceno (detta Cettina), Francesco Rosario Sorge, Fedele Tundo, Salvatore Galati

Per Pippo Gulino sindaco

Nuovo patto per Augusta

Domenico Amore, Maria (detta Mariella) Arghiracopulos, Giuseppe (detto Peppe) Assenza, Mariangela Birritteri, Carmela (detta Milena) Contento, Maria Agnese D’Angelo, Antonio detto Nuccio Maspes) Di Benedetto, Giovanni Ghirlanda, Carmelo Gianino, Enza Gianino, Concetta (detta Patrizia) Intagliata, Giuseppa Lauria, Francesco Lisitano, Vincenza Lombardo, Grazia Mallo, Francesco Marasà, Giuseppe (detto Peppe) Montalto, Vincenzo Pera, Sebastiano (detto Giovanni) Ponzio, Alfredo Presta, Carmelo Romano, Francesco Ruggero, Gianluca Scalzo, Marco Spinali

Augusta 2020

Federica Agozzino, Domenico Blandino, Giuseppina Calleri (detta Giusy), Vincenzo Canigiula (detto Enzo), Sonia Carbonaro, Simona Cavallino, Rosa Centamore (detta Rosy), Valentina Conigliaro, Giovanna D’Onofrio (detta Gianna), Salvatore Errante, Salvatore Ferraro, Maria Giannone, Angelo Morello, Marco Niciforo, Sonia Patena, Gaetano Ranno, Daniela Reforgiato, Angela Rubera, Patrizia Scaglione, Anna Scalisi (detta Annarita), Francesco Sirone, Cristina Spinali, Giulia Tringali, Angelo Trupia

Civica per Augusta

Corrado Amato (detto avv, avvocato, Paolo, Paolino), Salvatore Amato (detto Turi), Marco Bertoni, Saverio Blandino, Concetto Cacciaguerra, Sefora Valentina Canigiula, Elena Cimino, Silvia Di Grande, Giuseppina Giummo, Maurizio Iannaci, Concetta Messina, Francesca Miranda, Sandra Moschitto, Renata Passanisi, Maria Grazia Patti, Cristina Pugliares, Vincenzo Romeo, Alessandra Roma, Giuseppa Sabini, Salvatore Serra (detto Salvo), Nilo Settipani, Maria Cristina Stelo, Fabio Tringali, Giancarlo Venturelli

Per Massimo Carrubba sindaco

Democratici e progressisti

Sebastiano Arena (detto Nello), Chiara Amara, Lorella Badiale, Angelo Bassetta, Federica Bella, Vincenzo Cannavò (detto Enzo), Roberto Conti, Luigi Fazio, Domenico Roberto Licciardello, Erika Maria Lombardo, Enza Marino, Serena Mazzio, Francesca Ortisi, Daniela Paci, Carlotta Matilde Parrinello, Giuseppe Schermi, Francesco Sciacca, Sebastiano Solano (detto Nuccio), Giancarlo Triberio, Fabrizio Vecchio, Giancarlo Zurzolo.

Augusta coraggiosa

Massimo Carrubba, Anna Maria Alaia, Corrado Ancona, Lorenzo Arena, Gianluca Baffo (detto Luca), Giuseppe Cannavà, Giulio Castro, Tatiana Maria Cicero, Vanessa Fazio, Calogero Geraci, Fabio Giangrande, Corrado Giansiracusa, Manuel Mangano, Orazio Mega, Francesco Papale, Antonino Pinnuto, Jlenia Saraceno, Rosa Scarlata, Francesca Scatà, Agata Sortino (detta Tea), Giuseppe Spanò (detto Pippo), Giuseppe Tedesco, Francesca Ventura

Attiva mente

Margaret Amara, Dario Andolina, Paola Bellistri, Aurora Di Domenico, Francesco Frisenna, Roberto Giangrande, Walter Giummo, Michela Italia, Leonarda Lanteri, Jessica La Rosa, Ylenia Leanza, Luciano Leone, Angelo Pasqua, Claudia Ranavolo, Samuele Roggio, Rosario Santoro, Caterina Saraceno, Liborio Savatta, Maria Luisa Spinali, Biagio Tribulato, Ramona Vicchitto, Marco Zarbano

Per Cettina Di Pietro sindaco

Movimento 5 Stelle

Pierluigi Atzei, Giovanni Baffo, Manuela Bellistrì, Salvatore Blanco, Mauro Caruso, Vincenzo Catanzaro, Silvana Danieli, Domenico Di Franco, Aurora Benedetta Di Grande, Lucia Fichera, Salvatore Lo Bello, Giuseppa Mauro, Giovanni Patti, Federico Palazzotto, Federico Ranno, Giuseppina Sirena, Roberta Suppo, Chiara Tringali, Federica Tringali, Francesca Tringali, Grazia Tringali