Augusta, oggi allerta rossa per incendi: attivato il Coc, limitare gli spostamenti. Blackout elettrici

Allerta rossa per incendi e ondate di calore oggi in provincia. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso valido per tutta la giornata di oggi 25 luglio che segnala la massima attenzione perchè le condizioni meteo-climatiche e l’umidità potrebbero generare incendi con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce. Dopo la giornata di “passione” di ieri e il termometro che ha sfiorato anche per Augusta i 47 gradi secondo i dati del “Sias”, il sistema informativo agrometeorologico siciliano, oggi si prevede un’ altra giornata infuocata.

Considerato il livello di allerta “Alto” il sindaco Giuseppe Di Mare ha già attivato il Coc, il centro operativo comunale e con un messaggio Telegram “invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti. Si raccomanda di uscire solo se necessario e di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari”.

Ieri anche ad Augusta sono scoppiati incendi nella zona nei pressi dell’hangar per dirigibili e ad Agnone Bagni e fino alle 20 due canadair sorvolavano il tratto della ex statale 114 interessata ai lati da roghi di sterpaglie che hanno provocato una fitta e densa coltre di fumo, che ha ridotto la visibilità rendendo necessario la chiusura temporanea nel pomeriggio del tratto stradale tra gli svincoli di Priolo ed Augusta, nella zona industriale.

L’eccezionale ondata di calore ha provocato diversi problemi elettrici con blackout anche di diverse ore, in alcuni casi ancora in corso con i tecnici che stanno lavorando, in via Epicarmo, al centro storico, in Borgata al Lungomare Rossini e zona Sacro cuore, a Campolato alle porte di Brucoli.