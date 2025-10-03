Augusta, oggi 3 ottobre la conferenza stampa del memorial Marcello Giordani

La città si prepara a rendere omaggio a Marcello Giordani con il Sesto Memorial a lui dedicato, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 20:30 in Piazza D’Astorga. L’evento, dal titolo evocativo “Addio fiorito asil”, celebra il grande tenore augustano attraverso la musica e la memoria, offrendo al pubblico un appuntamento di altissimo profilo artistico.

Al centro della serata verrà eseguito lo Stabat Mater di Emmanuel Rincon d’Astorga, un capolavoro del repertorio sacro per soli, coro e orchestra. L’esecuzione sarà affidata al Coro e Orchestra della Camerata Polifonica Sicilianainsieme al Gruppo Vocale Sine Nomine, diretto da Lucia Patanè. A dirigere l’ensemble sarà Giovanni Ferrauto, con la partecipazione di quattro solisti di rilievo: Noemi Muschetti (soprano), Antonella Arena (mezzosoprano), Simone Lo Castro (tenore) e Angelo Sapienza (basso).

La serata sarà impreziosita dalla presenza delle DameIncanto e del baritono Gianni Giuga, che condivideranno il palco con gli altri artisti. L’introduzione musicologica sarà curata da Maria Rosa De Luca, docente dell’Università di Catania, mentre la conduzione sarà affidata a Michela Italia.

A portare i saluti istituzionali saranno l’assessore Giuseppe Carrabino e il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, testimoniando il forte legame della città con la memoria del suo illustre concittadino.

Il Memorial, organizzato con il sostegno di numerosi enti e associazioni, avrà anche una finalità solidale: l’iniziativa è infatti collegata al progetto “Pro Amici del Madagascar dei Monti Iblei”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, per permettere alla cittadinanza e agli appassionati di partecipare a un evento che unisce arte, memoria e solidarietà.