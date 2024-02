Augusta, offerta sanitaria da potenziare: il commissario Asp replica al coordinatore di Forza Italia

“Le attività poste in essere non sono limitate al reclutamento di medici, così come correttamente evidenziato dal coordinatore cittadino di Forza Italia di Augusta che ringrazio, ma riferite a molte altre iniziative relative all’abbattimento delle liste di attesa e al miglioramento generale dei servizi sanitari sia ospedalieri che territoriali della provincia di Siracusa. Tali iniziative passano anche dal conferimento di incarichi professionali e dirigenziali e dal rafforzamento dell’ area del comparto. Confido a breve di darne evidenza all’intera collettività”.

Così il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone replica al coordinatore cittadino di Forza Italia di Augusta Paolo Amato, ringraziandolo per le sue segnalazioni contenute in una lettera aperta pubblicata oggi e rassicurandolo sulle molteplici attività in campo da parte dell’Asp di Siracusa.