Augusta, odori molesti alla Borgata: 215 segnalazioni all’app Nose negli ultimi tre giorni

Sono 129 le segnalazioni arrivate ieri, in un giorno solo, da Augusta, altre 46 oggi, al momento in cui scriviamo, e 40 mercoledì all’app Nose di Arpa che consente ai cittadini di segnalare in tempo reale, in modalità anonima e georeferenziata, i miasmi avvertiti sul territorio. Da tre giorni, di più ieri, gli augustani lamentano aria irrespirabile soprattutto nella zona della Borgata e questo fenomeno potrebbe essere legato allo sversamento in mare del gasolio avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì da una nave, durante la fase di scarico, davanti al pontile della Maxcom, al centro urbano della Borgata.

Alcune segnalazioni su miasmi nella zona di via Cantera, attigua al deposito, sono arrivate anche al comando dei vigili urbani, il Comitato Stop veleni, “in attesa di ricevere un comunicato ufficiale da parte delle istituzioni competenti, si riserva di presentare nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa”.

Già ieri l’Arpa di Siracusa è intervenuta per un sopralluogo e per i campionamenti del caso, soprattutto in mare, anche se pare non ci sarebbe “relazione che possa indicare il rapporto tra gli odori e lo sversamento”, come fa sapere il sindaco Peppe Di Mare, che oggi ha effettuato un giro su un natante nello specchio acqueo interessato dallo sversamento e dove proseguono anche oggi le operazioni di messa in sicurezza. E di recupero del gasolio finito in mare per la rottura della manichetta da dove passa il prodotto, coordinate dalla Capitaneria di porto di Augusta che ha trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria.

“La zona dello sversamento è circoscritta e si sta procedendo con le panne assorbenti e i mezzi adatti– ha detto il sindaco- il 90 del gasolio è stato raccolto e non si fermeranno fino a quando non finiranno. Stanno facendo un grande lavoro, è stato un incidente ed è la prima volta che succede da quando c’è il deposito”.