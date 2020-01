Augusta, nuovo stop ai lavori di recinzione del terreno privato davanti la spiaggetta di Brucoli

Nuovo stop ai lavori di recinzione del terreno privato di Brucoli adiacente la spiaggetta, al centro di polemiche dalla scorsa estate, perchè ricadente in una zona di valore paesaggistico e che dovrebbe servire come parcheggio per un pontile galleggiante nella zona sottostante. Dopo la prima sospensione del Comune del luglio scorso e il via libera concesso, invece, a novembre dal Tar che ha accolto e concesso la richiesta di sospensione della società proprietaria del terreno, ad aver decretato un secondo stop dei lavori, lunedì scorso, è stato il responsabile del V settore dell’ufficio Urbanistica del Comune. La motivazione sta nel fatto che a seguito di un sopralluogo effettuato dai vigili urbani il 20 dicembre scorso, è emerso che “i lavori di recinzione non corrispondono alle prescrizioni riportate nel parere reso dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali Siracusa del 3 dicembre scorso”.

Nell’ordinanza si ricorda, infatti, che l’area e il lotto in questione “confinante con il limite demaniale ricade entro i 150 metri dal mare e, nel vigente piano regolatore in area ecologica non delimitata, in aree soggette a vincolo paesaggistico ecologico per circa il 75% livello di tutela 1 e per la restante parte in area di tutela 2 e pertanto soggetta alle prescrizioni nella Soprintendenza ai beni culturali ambientali Siracusa”. Quest’ultima il 3 dicembre ha comunicato un “parere favorevole di massima” con delle prescrizioni: “la recinzione sia costituita da un diaframma leggero, che non proponga ostacoli visivi alla percezione del canale di Brucoli. La recinzione, pertanto, dovrà escludere la muratura anche del tipo secco e rete. A tal fine lo scrivente potrà prendere in considerazione in diaframma leggere costituito da paletti in ghisa e rete metallica”. Con l’ulteriore prescrizione che “il presente parere non consente l’avvio dei lavori”.

Come si evince, invece, dal sopralluogo della polizia municipale e anche visivamente, la recinzione è costituita da un muretto dell’altezza di 50 cm, e una lunghezza di 7 metri lineari sul lato sud e 23 sul nord, in pietrame e strato cementizio alla sommità, sul quale sono stati innestati profilati metallici a sezione circolare a distanza regolare”

Da qui la sospensione dei lavori e la disposizione del Comune di modificare lo stato dei luoghi con riserva di adottare, entro 60 giorni, i prescritti provvedimenti che scaturiscono dalla definizione del procedimento. Contro questo provvedimento la società Yachting club servizi turistici siciliana potrà presentare entro 30 giorni ricorso al Comune, entro 60 al Tribunale amministrativo regionale ed entro 120 al presidente della Regione.