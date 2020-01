Augusta, nuovo rinvio del depuratore. Di Mare: “ancora danno per la città. Cosa sta facendo l’amministrazione?”

“Non poteva iniziare in maniera più spinosa il 2020, con l’ennesimo annuncio del ritardo di un’opera fondamentale che Augusta attende da anni”. A parlare è Giuseppe Di Mare, consigliere comunale di “#per Augusta” che entra nel merito della realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Punta Cugno per il quale dal 2012 sono stati già impegnati 33 milioni di euro dal Cipe e il cui termine ultimo è previsto per il 2023 secondo quanto dichiarato da Attilio Toscano, coordinatore per gli interventi in Sicilia che nelle scorse settimane, insieme al commissario unico per la depurazione Enrico Rolle, è stato ascoltato davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali presieduta da Stefano Vignaroli, che lo scorso anno ha fatto tappa anche in Sicilia nell’ambito dell’attività di approfondimento sulla situazione delle acque reflue non depurate in Sicilia.

“Non possiamo non accogliere queste notizie con grande preoccupazione; a pagare le conseguenze di questi ritardi sarà la nostra città ancora una volta – aggiunge Di Mare -. Ci spiace inoltre apprendere questa notizia solo tramite audizione nazionale e senza che il commissario Rolle e chi ha ruoli politici primari nella nostra Augusta, sindaco e senatore innanzi tutto, abbiano condiviso con la città questi ritardi ed ancor di più le motivazioni. Il commissariamento unico nazionale dura dal giugno 2017, eppure in questi due anni l’unica cosa che è cambiata è il rinvio delle date annunciato in Parlamento. Durante il consiglio comunale del 29 gennaio 2019 alla città venne indicato un cronoprogramma con inizio lavori a luglio 2020 e fine a giugno 2022. Che fine ha fatto questo cronoprogramma? Al ritardo si aggiunge, inoltre, la consapevolezza che una parte della cittadinanza rimarrà scoperta: addirittura per Agnone Bagni si parla di una esclusione totale mentre per alcune zone del Monte si dice che non saranno allacciate, e – prosegue- chissà quando, in entrambi i casi, questo avverrà”.

Per Di Mare le difficoltà di cui ha parlato il commissario Rolle in commissione devono essere risolte da chi di dovere, mentre si chiede “in che modo l’amministrazione di Augusta sta seguendo la vicenda in maniera fattiva, operando le giuste pressioni tra l’altro ad un governo nazionale “amico”. In che modo lo sta facendo il senatore della Repubblica? Purtroppo il silenzio, l’immobilità, il non riuscire ad avere un peso istituzionale e politico non è una novità. – conclude- Già nel giugno del 2015 quando il primo commissario in carica, il commissario Vania Contraffatto, fu accolto in “pompa magna” da sindaco e senatore silenti dinanzi alle mancanze ed alle affermazioni fuori luogo fatte. In oltre 4 anni nulla si è mosso e apriamo un nuovo anno discutendo di un ennesimo rinvio a danno della città. Fino a quando tutto questo cadrà nel silenzio?”.