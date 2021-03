Augusta, nuovo regolamento del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile, il Consiglio approva

Tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle 17, 30 il Consiglio comunale per trattare il regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza da installare nei punti critici del territorio e il regolamento per l’approvazione dell’imposta di soggiorno oltre al regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, inserito successivamente come ordine del giorno dal presidente Marco Stella per evitare la scadenza dei termini.

La seduta di oggi è l’aggiornamento della precedente dei giorni scorsi che ha approvato il nuovo regolamento del gruppo comunale dei volontari di Protezione civile che ha sostituito il precedente approvato dalla commissione straordinaria il 23 febbraio del 2015, adeguandolo alle nuove normative di legge in materia. L’ atto è stato votato all’unanimità dei presenti con alcuni emendamenti presentati da consiglieri di opposizione, votati nella commissione Affari generali e fatte proprie dal consiglio e da uno presentato in aula da consiglieri di opposizione e maggioranza insieme.

Il regolamento organizzativo disciplina l’attività del gruppo comunale di protezione covile impegnata nella prevenzione, soccorso, e superamento delle emergenze con cittadini che scelgono di aderirvi a titolo gratuito e volontario e fino ad oggi ha rappresentato un contributo concreto nelle varie emergenze che si sono presentate nel territorio – perché di fatto il Comune non dispone di un adeguato ufficio di Protezione civile – ma anche un supporto alle vari attività rivolte alla popolazione.

E’ composto da 22 articoli alcuni dei quali sono stati modificati da emendamenti, tra le novità c’è l’istituzione di una commissione di garanzia nominata dal consiglio che dura fino al mandato del sindaco ed è composta dal sindaco, dal segretario generale comunale, da un volontario eletto dalla assemblea più due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione. Decide in merito ad eventuali espulsioni o sospensione in caso di inosservanza del regolamento. Si aggiunge agli altri organi che sono costituiti dal sindaco o suo delegato, dall’ assemblea del gruppo costituta dai volontari, dal coordinatore, il vice e dal segretario.

Il regolamento prevede che al gruppo possano aderire i cittadini che fanno richiesta di iscrizione al sindaco, di un’età compresa tra i 18 e 70 anni, in buona salute comprovato da un certificato medico di sana e robusta costituzione. I volontari sono addestrati a cura del Comune, sono guidati dal coordinatore e dal vice che rimangono in carica per la durata del sindaco che li nomina e può revocarli in qualunque momento in caso di inosservanza o violazioni del regolamento. Il gruppo si coordina con l’ufficio comunale per l’intervento delle emergenze di protezione civile. Nel regolamento è, inoltre, previsto che il sindaco possa avvalersi di un consulente tecnico che cura la formazione e sensibilizza la popolazione su temi di protezione civile e stila un piano comunale e al momento e rappresentato da Marco Arezzi.

Il Consiglio nella stessa seduta ha, inoltre, approvato il recesso all’adesione al “Distretto turistico e cultura del mare” che risale al 2011 e che in questi anni “non ha apportato benefici o effetti utili all’Ente” come ha sottolineato in aula l’assessore al Turismo Ombretta Tringali. Il recesso è stato approvato con 12 voti favorevoli, astenuti i grillini Chiara Tringali e Marco Patti.