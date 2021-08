Augusta, nuovo pozzo della Villa: a giorni riprenderanno i lavori ma oggi carenza idrica a Monte Tauro e contrade

Dovrebbero riprendere questa settimana, entro mercoledì al massimo, i lavori di completamento del nuovo pozzo della villa comunale, ormai in dirittura d’arrivo. Entro domani è, infatti, atteso l’arrivo ad Augusta della tubazione acquistata nelle scorse settimane che dovrà essere inserita insieme alla pompa che consentirà di far partire l’impianto, la cui attivazione era già prevista da alcuni mesi e risolvere così definitivamente il problema idrico al centro storico che da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, è stato un vero problema per i residenti.

I lavori, iniziati a gennaio, in questi mesi sono stati rallentati da alcune criticità emerse in corso d’opera che hanno fatto slittare la fine del cantiere. Dopo la realizzazione del primo lotto, consistito nella perforazione e all’incamiciatura del nuovo pozzo e finanziato da Sonatrach e Sasol, sono seguiti il secondo il secondo lotto finanziato da Gespi e Nico con la fornitura delle pompe e il terzo e ultimo a cura della Maxcom che ha realizzato l’impianto elettrico necessario a far funzionare il pozzo.

Intanto il Comune ha fatto sapere che per oggi, lunedì 2 agosto dalle sei del mattino alle 13 non verrà effettuata la normale erogazione idrica nelle zone del Monte, di Contrada Falà, nelle contrade Filonero, Balate, San Giorgio, Cozzo delle Forche e via della Concordia per effettuare la manutenzione idrica alla condotta idrica. Si invitano, dunque, a utilizzare le risorse idriche con moderazione. Le stesse zone, già venerdì scorso erano rimaste a secco a causa di un guasto all’impianto di sollevamento del pozzo che alimenta questa parte di territorio e qualche problema di carenza idrica si è verificato, nei giorni scorsi, anche in alcune zone del centro storico.