Augusta, nuovo piano della viabilità in via Di Vittorio: scattano i controlli e le multe

Un nuovo piano di viabilità, con diverse arterie stradali a senso unico di marcia, è stato istituito in via Giuseppe Di Vittorio e strade limitrofe, dopo i lavori di riqualificazione urbana che hanno interessato la zona della Borgata. Qui sono stati realizzati numerosi posti auto e moto e il comando di Polizia locale megarese ha predisposto il nuovo piano viario per agevolare i flussi veicolari, in una zona ove vi sono due istituti scolastici frequentatissimi, eliminando parecchie intersezioni veicolari per un miglior livello di sicurezza stradale.

Dopo la prescritta informativa data all’ utenza, si è passati al controllo delle infrazioni con il sanzionamento nei riguardi di chi non rispetta la segnaletica stradale e percorre controsenso via Di Vittorio. “Posti di controllo con pattuglie auto e moto montate sono stati effettuati e saranno predisposti per dissuadere e sanzionare coloro che si ostinano a non rispettare la segnaletica stradale” – fa sapere il comandante della Polizia locale Salvatore Daidone.

Sono state circa quaranta le violazioni contestate, tutte per inosservanza di sensi vietati e con diverse mancate revisioni e sospensioni di patenti per coloro che guidavano facendo uso dello smartphone.