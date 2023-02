Augusta, nuovo look per piazza Belvedere a Brucoli

Nuovo look per piazza Belvedere, a Brucoli interessata da alcuni mesi dai lavori di riqualificazione che si sarebbero dovuti concludere a gennaio e sarebbero comunque in dirittura d’arrivo. La piazza centrale del borgo marinaro, luogo di ritrovo soprattutto in estate, ha una nuova pavimentazione, ha avuto il rifacimento della ringhiera parapetto che la delimita e il ripristino dei cordoli delle aiuole per un intervento di poco più di 35 mila euro finanziato con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

La piazza si affaccia sullo specchio di mare da cui arrivano le barche dei pescatori che sbarcano il pescato. Soprattutto a loro – e per rendere più funzionale l’area e a tutela dell’incolumità pubblica e privata -, è destinata, inoltre, la riqualificazione della banchina sottostante dove è in corso la realizzazione di una zona d’ombra quale spazio di aggregazione e socializzazione per i pescatori, a cura del “Flag” “Riviera jonica ed etnea” e in collaborazione con il Comune. Il progetto prevede la sistemazione di una tettoia al di sotto del quale sistemare il pesce, la posa in opera di bitte e di due fontanelle per l’acqua.

L’importo dei lavori finanziati da fondi europei è di 85.136,26 a base d’asta, il termine previsto di conclusione è a marzo di quest’anno.