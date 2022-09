Augusta, nuovo look per l’area mercatale di Piazza 13 maggio e le strade ex Ina casa: sabato l’inaugurazione

Verranno inaugurati sabato mattina, 10 settembre alle 9.30, i lavori della nuova area mercatale di piazza 13 maggio 1943, nella zona del Sacro cuore che ritorna dopo la pandemia con un look completamente nuovo e di rifacimento del manto stradale delle vicine vie del complesso ex Ina Casa.

Sarà un momento di festa e condivisione per celebrare la rinascita del quartiere per l’amministrazione comunale, come fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che aggiunge: “Abbiamo lavorato per l’adeguamento dell’area mercatale secondo quanto previsto dalle vigenti normative di sicurezza ed igienico-sanitaria con un progetto di 44 mila 996 euro per interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione, dei servizi igienici, la creazione di 17 posteggi per le bancarelle con fornitura di acqua e sistema di scarico”

Contestualmente l’amministrazione ha risolto un annoso problema relativo alla proprietà delle strade dell’ex complesso Ina Casa di pertinenza dell’Istituto autonomo case popolari e grazie alla collaborazione della presidente Maria Elisa Mancarella e del direttore Marco Cannarella si è ufficializzato il passaggio di proprietà al Comune che ha potuto procedere al complessivo al restyling con un progetto di circa 100 mila euro. “Un progetto che– aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua – ha permesso il rifacimento del manto stradale in tutto il complesso, così come non avveniva dal 1955, anno in cui vennero inaugurate e consegnate le palazzine agli aventi diritto”.

“Con atto deliberativo del 29 agosto 2021 – riferisce l’assessore alla Toponomastica Giuseppe Carrabino – abbiamo approvato la denominazione di tutte le vie a personaggi e nomi legati all’identità locale. Infine si è proceduto alla regolamentazione con apposita ordinanza della sosta e la circolazione veicolare con l’istituzione del senso unico di marcia con direzione ovest-est in via Garsia e direzione est-ovest in via La Ferla. Nel ringraziare quanti si sono adoperati per il raggiungimento di questo importante obiettivo, invito tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia inaugurale”.