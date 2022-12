Augusta, nuovo laboratorio polifunzionale al Principe Di Napoli: dal CodyRoby alla gita online a Modica

Il nuovo laboratorio polifunzionale, inaugurato nel plesso centrale del primo istituto comprensivo Principe di Napoli dal dirigente scolastico Agata Sortino, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, ha visto l’avvio delle attività dedicate alla “Europe code week”. Alla prima attività hanno partecipato all’ evento che ha festeggiato, insieme alle scuole italiane collegate, l’ottavo compleanno di “CodyRoby” giocando in diretta da scuola al popolarissimo e famosissimo gioco. CodyRoby è un metodo fai-da-te di programmazione che permette di svolgere tutte le attività tipiche dell’ora del codice in modalità unplugged, (senza computer). Ogni giocatore veste i panni di Cody e usa le carte per dare istruzioni a Roby, rappresentato da una pedina da muovere sulla scacchiera. Il kit del gioco può essere scaricato, stampato e ritagliato per comporre il mazzo di carte, la scacchiera, le pedine e la scatola in cui tutto può essere riposto permettendo di giocare con il coding in tanti modi diversi. A conclusione una torta di compleanno, decorata con tutti i simboli del gioco, ha fatto capolino nel laboratorio polifunzionale dando l’occasione ad un vero e proprio momento di festa alla presenza del dirigente scolastico.

La seconda attività ha visto la partecipazione delle classi dell’istituto ad una vera gita online, al “CodyTrip a Modica e nel Val di Noto” che è un’attività di “CodeWeek 2022” e di “Hour of code 2022”. Le alunne e gli alunni in queste due giornate, partecipando sia da scuola che da casa con i loro “byod” (dispositivi elettronici), all’insegna del cioccolato di Modica Igp, del barocco patrimonio Unesco e del coding, sono stati accompagnati da guide d’eccezione, visitando Ragusa Ibla, il Castello di Donnafugata, Scicli, Noto e Modica. Hanno parlato di storia, arte, cultura e gastronomia e hanno scoperto anche cosa caratterizza il famoso cioccolato di Modica.

“CodyTrip” non sostituisce naturalmente le gite tradizionali, ma offre opportunità didattiche e culturali a distanza, ispirate al modello dei viaggi di istruzione con l’uso appropriato di tecnologie digitali che ci consente di spingerci ben oltre i limiti di una normale gita. Gli alunni hanno partecipato attivamente visitando anche luoghi che nessun turista ha mai visitato e hanno giocato con migliaia di coetanei collegati online. All’attività si sono iscritte 729 classi di 509 città, per un totale di 15.270 ragazze e ragazzi di primaria e secondaria, che hanno preso parte alla gita insieme a insegnanti e familiari. Inoltre durante gli incontri hanno partecipato a tutte le attività di coding proposte partecipando così a Hour of Code. Le attività pianificate e programmate dall’animatore digitale Giuseppe Salemi insieme al team per l’innovazione composto dalle docenti Tiziana Repici, Ivana Sarcià e Maria Tata, hanno ricevuto l’approvazione internazionale per l’inserimento delle stesse in “Europe code week”.