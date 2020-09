Augusta, nuovo guasto al pozzo della villa: riparazione completata entro domani

Un nuovo guasto si è verificato oggi al pozzo della villa comunale che alimenta il centro storico. Lo ha fatto sapere stamattina il Comune con un messaggio su Telegram preannunciando possibili disservizi all’erogazione idrica all’Isola legati, appunto, ad un non meglio precisato guasto, che ha interrotto l’utilizzo del pozzo, da mesi ormai sotto stretto controllo degli operai del Comune che verificano che l’acqua sgorgata non sia troppo torbida per essere immessa in rete, costringendo l’Ente ad utilizzare, fino alla fine dell’anno, il pozzo privato Tringali per eventuali emergenze come queste.

Il Comune ha anche fatto sapere che “le fonti alternative di approvvigionamento sono state già attivate”, “le squadre di intervento per la riparazione del guasto sono state attivate” e dovrebbero terminare “salvo complicazioni, entro la giornata di giovedì 17. Si invita la popolazione ad utilizzare le proprie riserve idriche con parsimonia al fine di limitare i disagi” – si legge in un secondo messaggio