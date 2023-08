Augusta, nuovo gruppo consiliare composto dai “grillini” Suppo e Blanco e dall’indipendente La Ferla

Nuovo gruppo in consiglio Comunale. Lo compongono i due consiglieri del Movimento 5 stelle Uccio Blanco e Roberta Suppo – quest’ultima sarà anche capogruppo – e l’indipendente ex maggioranza Ciccio La Ferla.

“Dopo varie interlocuzioni noi consiglieri del Movimento 5 stelle abbiamo deciso di creare un gruppo consiliare insieme al consigliere La Ferla. Tale decisione scaturisce da varie considerazioni legate al ruolo dei consiglieri che, ad oggi, essendo per le motivazioni ben note nel gruppo misto, ci si ritrova mischiati con pezzi della maggioranza e pezzi dell’opposizione, rendendo così complicata l’identificazione della linea politica” – hanno fatto sapere i due pentastellati che, con la creazione del nuovo gruppo consiliare, intendono dare una precisa collocazione alle istanze di cui si fanno portavoce, con la speranza di poter dare alle stesse una maggiore incisività.

“Naturalmente fino ad oggi abbiamo comunque svolto il nostro compito nell’interesse della comunità cittadina ed è nostra intenzione –hanno aggiunto- evidenziare con ancora più forza le criticità di quest’amministrazione, consapevoli del fatto che anche i cittadini stanno prendendo coscienza di ciò che accade, delle opere ferme al palo e di cui non si conoscono aggiornamenti, del forte rincaro dei tributi locali e vari altri disservizi. Inoltre, alla luce dei recenti eventi che stanno interessando la futura gestione del nostro porto, con la vice sindaca che “casualmente” entra nel consorzio che vuole gestire i servizi nei prossimi 25 anni, in una posizione a nostro parere di conflitto di interessi, sentiamo l’esigenza di fare sentire forte le voci di dissenso provenienti da vari ambiti del territorio”.

“Aderisco e convergo al gruppo del M5S in quanto ne condivido le azioni politiche in consiglio comunale. – ha commentato La Ferla che, dopo essere stato eletto in una lista che appoggiava il sindaco Giuseppe Di Mare, da tempo è uscito dalla maggioranza contro cui è sempre critico- Ritengo che il M5S costituisca insieme al gruppo del Pd l’unica seria opposizione al degrado del governo del sindaco Di Mare. La mia partecipazione al gruppo darà più voce anche in sede di conferenza dei capigruppo e determinare le giuste scelte. Riconosco come valido capogruppo l’ingegnere Roberta Suppo. Pur rimanendo nella mia indipendenza so già da adesso di condividere le posizioni del M5S unico baluardo rimasto in consiglio insieme ai colleghi del Pd, di rispetto della funzione di indirizzo e di controllo.”