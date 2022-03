Augusta, nuovo esperto ambientale del sindaco a titolo oneroso

Nuovo esperto ambientale del sindaco a titolo oneroso. Si tratta dell’avvocato Gianluca Rossitto, nato a Milano, ma residente a Siracusa che è stato nominato con apposita determina dal primo cittadino Giuseppe Di Mare come esperto per le questioni e tematiche connesse alla tutela ed ai controlli di natura ambientale, agli indirizzi in materia di pianificazione urbanistica, particolarmente finalizzati al superamento delle criticità derivanti da degrado territoriale e compromissioni ambientali

E questo “considerate le particolari connotazioni del territorio comunale, caratterizzato, da un lato, dalla concentrazione di impianti industriali a dalla conseguente esposizione a rischi di natura ambientale, dall’altro da particolari problematiche di ordine urbanistico, intrecciate a fenomeni di degrado e marginalità territoriale” e “riscontrata l’esigenza di raccordare sul piano giuridico dette criticità – urbanistiche ed ambientali – allo scopo di operare interpretazioni normative e giurisprudenziali univoche ed omogenee, così da acquisire, da parte dei decisori politici, coerenti ed approfonditi elementi da porre ad ulteriore fondamento dell’attività di indirizzo

dell’Ente” – si legge nella determina.

L’impegno professionale ha una durata di 6 mesi, rinnovabili, per un compenso complessivo di 4.900 euro.