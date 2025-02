Augusta, nuovo campo sportivo: slitta l’apertura, in corso anche lavori per canalizzare acque piovane

Slitta all’estate o a subito dopo l’apertura del campo sportivo “Fontana”, chiuso dal 2005 per la presenza di pirite nel sottosuolo e inserito tra gli 81 siti in infrazione europea che hanno fatto scattare la condanna e una multa all’Italia da parte della Corte europea nel 2014. I lavori di realizzazione del campo da gioco sono ormai in dirittura d’arrivo, ma al contempo si stanno effettuando anche gli interventi per la canalizzazione dell’acqua piovana, previsti nel progetto, che stanno facendo allungare i tempi rispetto al cronoprogramma.

All’interno dell’ex impianto è già stato sistemato il manto erboso, è stato predisposto l’allaccio della corrente elettrica, adesso si deve realizzare la pista ciclabile e in questi giorni si sta anche sistemando il perimetro esterno. “Il rettangolo da gioco sarà consegnato a brevissimo, entro aprile, e già così siamo usciti dall’infrazione comunitaria, ma non trattandosi solo di bonifica ma anche di risolvere il problema della canalizzazione delle acque piovane, si attende la conclusione di questi interventi che fanno parte del progetto, prima di inaugurare l’impianto sportivo, che dovrà tutto essere consegnato, dal verde al perimetro esterno. Prima dell’estate o subito dopo lo apriamo” – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare

L’intervento principale per le caditoie dell’acqua piovana è quello attorno all’aiuola, ancora recintata, di fronte a Villa delle rose su alcuni canaloni che erano tappati e sporchi, che ha evitato gli accumuli di acqua durante le ultime piogge e altri se ne faranno nel tratto di viale America. Il primo cittadino, in un video su Facebook, è anche intervenuto sulla polemica social scoppiata nelle scorse settimane dopo che sono stati installati i cancelli con la scritta Megara 1908, la stessa che c’era prima, dicebdo che questo non vuol dire che è stata già affidata la gestione dell’impianto sportivo né che è stato cambiato il nome del campo che si chiama sempre “Fontana”: “ancora non abbiamo ancora deciso come gestire o consentire la fruizione del campo ci riuniremo col settore dello Sport, la giunta e i consiglieri che vorranno condividere e decideremo”- ha aggiunto.

I lavori per la messa in sicurezza e realizzazione del nuovo stadio – che manca ad Augusta da quasi vent’anni – sono gestiti dal commissario unico per la bonifica delle discariche Giuseppe Vadalà e sarebbero dovuti terminare entro giugno dell’anno scorso. Sono stati avviati a settembre del 2022 per un importo di 4 milioni e 900 mila euro e hanno previsto la messa in sicurezza e impermeabilizzazione dell’area con il metodo del “capping”, il tombamento della pirite del sottosuolo.