Augusta, nuovo assessore Zanti: “un‘occasione per contribuire al benessere della comunità”

“Questa opportunità rappresenta per me un impegno di grande valore, un ‘occasione per contribuire attivamente al benessere della nostra comunità e per proseguire il lavoro intrapreso con dedizione e passione. Sono convinto che, insieme al sindaco Giuseppe Di Mare, al deputato Peppe Carta e ai consiglieri di tutto il gruppo consiliare riusciremo a realizzare progetti fondamentali per il futuro della nostra città per i quali mi metto immediatamente a disposizione”. Queste le parole del neo assessore alla Sicurezza urbana, mobilità e servizi tecnologici, Domenico Zanti, che ieri è entrato nella giunta guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare in quota Mpa dopo che Peppe Montalto che si è dimesso per un avvicendamento interno al partito.

Zanti si dice grato al primo cittadino per avergli accordato la sua fiducia facendolo entrare a far parte dell’esecutivo di governo augustano, al parlamentare Carta, all’ex assessore che rimane consigliere comunale Montalto, al coordinatore cittadino e a tutto il gruppo consiliare del Mpa per averlo scelto come assessore e alle persone che lo hanno sostenuto in questo percorso di avvicinamento alla politica e in particolare al Movimento per l’autonomia, a Nicky Paci e al gruppo che lo ha coinvolto in questa avventura.

“Il mio impegno sarà costante e orientato a rispondere alle esigenze della cittadinanza, lavorando per un’Augusta più giusta e più prospera per tutti. Con l’obiettivo di perseguire la costruzione di un futuro migliore rinnovo il mio impegno a servire con onore e serietà il mio ruolo di assessore” conclude.