Augusta, nuovo anno scolastico: pronto a ripartire con Asacom e mensa scolastica

Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e ripartirà con alcuni servizi fin dalle prime settimane, come l’assistenza alla comunicazione per gli alunni disabili (Asacom) e la mensa scolastica, che dopo più di dieci anni è tornata di competenza comunale Lo fa sapere l’assessore alla Coesione sociale, formazione e salute Ombretta Tringali che sottolinea che gli uffici delle Politiche sociali e della Pubblica istruzione stanno già lavorando da inizio estate al Pei, il piano educativo individuale per attribuire a ciascun alunno disabile le ore di supporto alla comunicazione che gli spettano, ma anche alla gara per l’assegnazione del servizio di refezione scolastica.

“Era nostra responsabilità liberare i dirigenti scolastici dall’annosa gestione della gara e relativa assegnazione del servizio di refezione scolastica e li ringraziamo per aver provveduto, per tutto questo tempo, all’erogazione di un servizio veramente importante per le famiglie, specialmente per quelle in cui entrambi i genitori lavorano, e fondamentale per i bambini che apprendono le prime forme di socializzazione e si rapportano con un ambiente estraneo, ma protetto, quale il mondo della scuola” – aggiunge l’assessore secondo cui l’amministrazione “presta particolare attenzione agli studenti, ai nostri ragazzi, coinvolgendoli in diverse occasioni per creare un dialogo con loro. E possiamo ritenerci soddisfatti dell’ottimo riscontro ricevuto”.

Tringali ricorda la partecipazione degli studenti alla “Marcia della pace”, il loro coinvolgimento durante la settimana santa per eventi sportivi, per momenti ludici ed eventi importanti come la Giornata della legalità, quando il 19 luglio, a palazzo San Biagio, “abbiamo invitato i neo diciottenni per ricordare i “nostri” giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e regalare loro la copia della Costituzione. Erano presenti in molti nonostante il caldo afoso e il periodo di vacanze estive. Sull’argomento legalità l’amministrazione Di Mare –prosegue Tringali- partecipa ogni anno anche ad un progetto scolastico dei ragazzi più giovani, quelli della scuola secondaria di primo grado del Domenico Costa “Le sentinelle della legalità”, promosso dalla Fondazione Caponnetto in tutta Italia, la cui coordinatrice per il IV istituto comprensivo è la docente Maria Luisa Catalano. Tante le loro domande, le richieste per migliorare il loro istituto e le proposte che durante l’anno scolastico presentano al sindaco e all’assessore al ramo con lo scopo di promuovere la cultura della legalità quale strumento fondamentale per gli ideali di giustizia, solidarietà e verità”.

Per l’anno scolastico 2021/22, la 3A e la 3B hanno presentato un’idea progettuale sul recupero delle saline approfondendo l’aspetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Con un accurato studio del territorio e delle zone umide di Augusta hanno ideato un progetto architettonico di edilizia leggera per la fruizione e la veduta aerea delle saline e dell’avifauna che ogni anno attira migliaia di visitatori. “Tutto questo al fine di sottolineare le responsabilità degli amministratori sul territorio e improntare un dialogo con loro, dialogo che accogliamo ben volentieri e al quale parteciperemo anche per il prossimo anno scolastico”- conclude l’assessore