Augusta, nuovo anno scolastico, al via domani al liceo Megara con 8 nuove prime classi

Suonerà domani per prima la campanella del nuovo anno scolastico per gli studenti del liceo Megara, che entreranno in classe per primi rispetto agli altri istituti scolastici megaresi e anche al calendario regionale che prevede l’inizio delle lezioni per il 19. Domani inizieranno però solo le prime che quest’anno sono otto per i cinque indirizzi: tre dello Scientifico, due del Linguistico, una ciascuno del Classico, Scienze umane e anche per l’ Artistico che si è formata quest’anno per la prima volta cinque indirizzi. L’abbinamento tra sezioni e gruppi di alunni di Scientifico e Linguistico è stato effettuato tramite sorteggio nei giorni scorsi in diretta streaming nella sala “Vallet” alla presenza del dirigente Renato Santoro, di Rosanna Ferreri Terranova, vedova del preside Alberto Terranova, della vice Sandra Amara, della docente Anna Lucia Daniele.

“Abbiamo chiamato la signora Rosanna Ferreri Terranova, vedova del preside Alberto Terranova che è stato prima alunno, poi insegnante e alla fine dirigente scolastico di una grossa comunità scolastica del Megara come segno di riconoscenza e soprattutto per dire che c’è una sorta di continuità in questa scuola– ha detto Santoro che ha annunciato che domani inizieranno solo le prime, il 13 settembre anche le seconde, il 14 prime, seconde e quinte, il 15 tutte le classi – 38 in tutto per un totale di circa 650 alunni- e che comunque si tratterà di attività di orientamento e conoscenza del territorio.

“Inizieremo lunedì 12 settembre anche se il calendario regionale inizia il 19 e questo – ha spiegato- ci permetterà di aver più ponti durante questo anno scolastico già deliberati dal collegio e dal consiglio d’istituto e previsti per il 31 ottobre, il 2 novembre, il 24 aprile, il 25 maggio e altri due giorni. Inizieremo con delle attività dando la possibilità ai ragazzi di venire a scuola e, nel frattempo, assestare anche l’organico. Saranno attività di orientamento verso Augusta e di conoscenza del territorio, i ragazzi faranno lezioni anche in un altro modo scoprendo degli angoli del territorio. Sono previste anche delle uscite con tutti i docenti, per esempio, alle saline o al centro storico. E’ una novità che ho voluto quest’anno anche perchè ci sono molti ragazzi che non conoscono il territorio”.