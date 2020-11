Augusta, nuovi orari per carico e scarico negli stalli: saranno attivati dispositivi elettronici di controllo

Cambiano gli orari per le operazioni carico e scarico negli appositi stalli distribuiti in tutto il territorio. Lo ha disposto l ’assessorato alla Viabilità e polizia municipale che, su indicazione del comandante dei vigili Angelo Carpanzano, sta modificando la specifica segnaletica che dà un maggiore tempo a disposizione per gli operatori commerciali, che va dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18. Sono state, in sostanza, ampliate le ore del mattino considerato che, specie nelle arterie più trafficate come via Lavaggi e viale Italia, alla Borgata o via Principe Umberto al centro storico, capitava che gli autocarri spesso arrivavano prima delle 9 e trovavano gli stalli occupati dalle vetture regolarmente parcheggiate.

Contestualmente, al fine di ottimizzare la viabilità in via Lavaggi, è stato autorizzato un ulteriore spazio riservato al carico e scarico nei pressi del deposito costiero della Maxcom.

“Questo ulteriore spazio, in conformità alla normativa vigente, – fa sapere l’assessore alla Viabilità e polizia municipale Pino Carrabino- intende contribuire a ridurre il traffico in una delle arterie cittadine dove con molta frequenza si riscontrano casi di utilizzo improprio causando ingorghi con legittime lamentale da parte dell’utenza. Il programma dell’amministrazione comunale intende altresì far ricorso a dispositivi elettronici omologati di controllo che, in caso di violazioni, anche senza la presenza delle forze dell’ordine, potranno far scattare le sanzioni che saranno recapitate direttamente al domicilio dei trasgressori”.