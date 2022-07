Augusta, nuove pensiline per autobus: la giunta approva il progetto esecutivo

Saranno sostituite le pensiline di attesa del trasporto pubblico presenti nel territorio comunale. La giunta ha, infatti, approvato il relativo progetto per avere nuove pensiline considerato che molte di quelle esistenti nei vari quartieri sono in avanzato stato di degrado e con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza degli utenti. Lo fa sapere assessore all’Urbanistica con delega ai Trasporti pubblici, Giuseppe Tedesco: “è un progetto voluto fortemente dall’amministrazione Di Mare decisa nel procedere con questo intervento dopo aver verificato lo stato di abbandono attuale. Il nostro lavoro continua in maniera costante con l’obiettivo di migliorare e valorizzare i servizi per i nostri cittadini” – dice l’assessore sottolineando il lavoro svolto dal progettista e rup Massimo Sulano e l’ interlocuzione con il sindaco Giuseppe Di Mare.

Un plauso arriva da Giuseppe Assenza, capogruppo del gruppo politico “Passo avanti per Augusta” composto anche dal consigliere Roberto Conti che sostengono l’attuale amministrazione comunale e che si dice orgoglioso dell’ impegno dell’assessore Tedesco, terzo componente del gruppo politico, “che di concerto con gli uffici del settore Urbanistica e il sindaco Di Mare, sta portando avanti la realizzazione di numerosi progetti volti a migliorare gli standard qualitativi, sino ad oggi troppo bassi, a cui, nostro malgrado, per anni sono stati abituati gli abitanti di Augusta. Da ultimo e non in ordine di importanza, con un impegno di spesa di circa 60000 euro vi è non l’ammodernamento, bensì l’integrale sostituzione di gran parte delle pensiline poste nei punti nevralgici della città, ormai gravemente ammalorate, di cui beneficeranno tutti coloro che a vario titolo usufruiscono del servizio di trasporto pubblico comunale”. – afferma insieme a Conti sottolineando la vicinanza del gruppo alla popolazione augustana, “facendo proprie le istanze provenienti dalla cittadinanza tutta, volte a migliorarne non solo l’aspetto ma soprattutto la vivibilità, considerandolo passaggio indispensabile per dare un volto nuovo e più moderno alla nostra splendida città, con la consapevolezza che la strada è ancora lunga, ma che con la determinazione che ci contraddistingue si possono raggiungere traguardi che fino a pochi anni addietro venivano ritenuti inimmaginabili, perché nulla è impossibile se lo si vuole realmente”.

La spesa complessiva di 59.704 euro impegnati per l’intervento trova copertura nei contributi straordinari erogati dalla Regione connessi al flusso straordinario di migranti.