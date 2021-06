Augusta, nuove nomine nel circolo del Partito democratico

Nuove nomine al circolo del Partito democratico. Si tratta di Elena La Ferla, architetto e già membro dell’assemblea regionale del Pd dal primo giugno responsabile dell’organizzazione del Pd e Giuseppe Marino, tesoriere di circolo. Lo fa sapere il segretario Luca Vita che aggiunge: “con queste due nomine siamo pronti ad affrontare le numerose sfide che – dice- vedono protagonista il nostro territorio sul piano del diritto ad un lavoro sicuro e dignitoso, dell’ambiente e della tutela dei diritti civili, anche in vista della ripresa degli incontri in presenza con gli iscritti e con i simpatizzanti, che ci auguriamo di poter finalmente riprendere con l’attenuarsi dell’emergenza covid-19”.

Secondo La Ferla ad Augusta, “oggi più che mai c’è bisogno di far sentire fortemente la volontà di battersi per il diritto al lavoro e alla salute in special modo. Finalmente – afferma- quello che per decenni pochi inascoltati personaggi di rilievo internazionale dicevano (e penso ad esempio ai pionieri del club di Roma) sono diventati concetti condivisi da tutti e oggi pienamente legittimati dalle politiche della Ue. Il piano di ripresa e resilienza grazie alla grande mole di fondi stanziati proprio per il sud, ci chiede progettualità e concretezza. Noi crediamo pienamente a questo impegno. La cooperazione con tutte le parti sociali interessate costituisce un’importante premessa condivisa con grande responsabilità e competenza sia dalla segreteria regionale, guidata da Antony Barbagallo, che specialmente da quella provinciale con a capo Salvo Adorno”.

La Ferla aggiunge che la sezione augustana è aperta a chiunque aderisca a questi principi e voglia lottare perché il cambiamento diventi realtà, perchè che il Pd “torni a essere un punto di riferimento, un porto sicuro, soprattutto per i giovani, troppo spesso poco considerati”.