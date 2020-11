Augusta, nuove giostrine ai due parchi giochi donate dai parlamentari regionali del M5S

Nuovo look per il parco giochi della Borgata e dei giardini pubblici dove, oltre all’ opportuna manutenzione, è stata sistemata la staccionata di perimetrazione e sono arrivate delle nuove giostrine donate, nei giorni scorsi, dai deputati regionali siciliani del Movimento 5 Stelle. Lo fanno sapere i neo eletti consiglieri comunali pentastellati Marco Patti, Roberta Suppo e Chiara Tringali, che sottolineano che “la donazione fa parte di un progetto con il quale i nostri portavoce mostrano particolare attenzione ad alcune esigenze del territorio. – dicono- Augusta non è stato il solo Comune siciliano a ricevere questi giochini ma, laddove vengono richiesti, i deputati del Movimento valutano il progetto presentato e lo finanziano”.

I fondi utilizzati per questa iniziativa provengono dal taglio del 30% delle indennità dei parlamentari e fino a questo momento sono stati già raccolti, in totale, cinque milioni di euro. “Non ci resta che ringraziare di cuore la nostra deputazione regionale – concludono i tre consiglieri – per aver preso in considerazione e finanziato questo progetto a suo tempo promosso dall’amministrazione Di Pietro e dal gruppo consiliare del M5S. Li aspettiamo qui in città per effettuare un sopralluogo nelle aree prescelte e per esporre alcune criticità ancora presenti.”