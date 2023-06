Augusta, nuova toponomastica al Sacro cuore, stasera conferenza nella chiesa della Borgata

Si parlerà della nuova toponomastica della zona del Sacro cuore questa sera, nella parrocchia della Borgata, con una conferenza promossa nell’ambito del programma dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore, dall’assessorato alla Toponomastica in sinergia con la parrocchia del Sacro Cuore per illustrare ai residenti le motivazioni che hanno determinato la scelta di specifiche denominazioni per un quartiere popolare, sorto poco prima del secondo conflitto mondiale al di là delle antiche mura cittadine.

“Ringrazio il parroco don Helenio Schettini che ha voluto inserire nel programma dei festeggiamenti questa iniziativa culturale che ha la finalità di ravvivare la memoria identitaria del quartiere. Un quartiere – fa sapere l’assessore Giuseppe Carrabino – che è profondamente legato al Sacro Cuore che si esprime non solo nella toponomastica ma anche in molte attività commerciali. Presenteremo cinque atti deliberativi della nostra amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare”.

La prima delibera è quella che ha dato il nome di don Aldo Caramagno, primo parroco alla piazza sorta in prossimità della chiesa parrocchiale. Altro atto deliberativo è stata la denominazione di Piazza 13 maggio 1943, “Giornata della memoria cittadina per le vittime civile e militari nel secondo conflitto mondiale”.

È stata poi deliberata l’intitolazione alle donne delle strade del complesso “Case minime”: via Franca Rame – drammaturga (1929-2013), via Maria Callas – soprano (1923 – 1977), via Lucia Mirisola – costumista e scenografa (1928-2017) che ha vissuto e studiato in Augusta in quanto il padre ricopriva la funzione di direttore dell’ufficio delle imposte dirette nella nostra città; via Virna Lisi, attrice (1936 – 2014), che con Marcello Mastroianni è stata protagonista del film “Casanova ’70” diretto nel 1965 da Mario Monicelli. Alcuni esterni del film furono girati ad Augusta in contrada Serpaolo; via Alda Merini, poetessa (1931 – 2009); via Donna Franca Florio, imprenditrice (1873 – 1950); via Rosalba Carriera, pittrice (1675 – 1757).

Il quarto atto deliberativo è l’intitolazione del piazzale “ 8 marzo – Giornata internazionale delle donne” attiguo a via delle Saline. Infine, il quinto atto deliberativo, l’attribuzione delle vie alle strade dell’ex complesso “Ina casa” che sono state acquisite al patrimonio comunale lo scorso anno a seguito della cessione da parte dell’Istituto case popolari. Si tratta di via Giuseppe La Ferla, industriale (1928-2018) erede di una famiglia che da secoli è dedita all’attività di produzione della calce con le fornaci e del commercio di laterizi. Oggi è l’unica azienda di produzione calce in Sicilia; via Pola, un omaggio alla comunità di esuli istriani che qui in Augusta trovarono accoglienza; via Zara, capoluogo della Dalmazia, che vuole fare memoria dell’esodo Dalmata e delle diverse famiglie accolte in Augusta; via Sebastiano Campisi, minatore (1915-1956), è una delle vittime della tragedia di Marcinelle, una delle più gravi tragedie minerarie delle storia dove persero la vita 262 minatori. Di questi 136 erano italiani e cinque siciliani; via Giovanni Satta, studioso grecista e latinista (1932-2012). E’ stato per lungo tempo preside del liceo scientifico Andrea Saluta. Ha insegnato lettere latine e greche. Ha pubblicato numerosi articoli, libri, monografie.

Via Ten. Cesare Artoni, ricordato in ambito militare per il fatto d’arme che gli valse il riconoscimento della medaglia d’argento al valor militare per la missione definita impossibile che i tedeschi affidarono alla IV Pattuglia Arditi nuotatori comandata proprio dall’Artoni; via Palmiro La Ferla, Comandante della Polizia municipale (1942- 1987) .

E infine via monsignor Alfredo Maria Garsia, già arciprete di Augusta e vescovo di Caltanissetta (1928-2004), questa strada sarà intitolata domenica 25, in occasione della festa esterna del Sacro Cuore, al termine della solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Lomanto, arcivescovo di Siracusa che fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1986 dal vescovo Alfredo Maria Garsia.