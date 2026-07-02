Augusta, nuova riqualificazione al Faro Santa Croce: dopo la ringhiera arrivano marciapiedi e altri interventi

Proseguono ad Augusta i lavori di riqualificazione dell’area del Faro Santa Croce, uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della città. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha fatto il punto sugli interventi già realizzati e su quelli in programma nei prossimi mesi.

Dopo il ripristino della ringhiera danneggiata dal passaggio del ciclone Harry, sono infatti in fase di avvio ulteriori opere che interesseranno l’intera zona, a partire dalla sistemazione del marciapiede e dal completamento di altri interventi già pianificati dall’amministrazione comunale.

“Faro Santa Croce è un luogo magico e simbolico per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Di Mare –. In questi anni abbiamo realizzato numerosi lavori: dall’illuminazione pubblica al parco giochi, dalla pulizia alla riqualificazione generale dell’area. Negli ultimi giorni è stato rifatto anche il manto stradale grazie alle opere di compensazione richieste alla società che ha effettuato gli interventi. Sono inoltre partiti i lavori per la sostituzione della ringhiera e presto sistemeremo anche il marciapiede”.

L’obiettivo dell’amministrazione è continuare a valorizzare uno degli scorci più apprezzati del litorale augustano, migliorando sicurezza, decoro urbano e fruibilità degli spazi pubblici.

Tra le novità segnalate dal primo cittadino c’è anche la piena disponibilità dei parcheggi dell’area, un elemento che punta a favorire ulteriormente la frequentazione del sito da parte di cittadini e visitatori.

Il progetto di riqualificazione del Faro Santa Croce si inserisce nel più ampio piano di recupero e valorizzazione del waterfront augustano, con interventi destinati a rendere sempre più attrattiva una delle zone più caratteristiche della città.