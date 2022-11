Augusta, nuova discarica, impianto per rifiuti e incendio Ecomac: ambientalisti chiedono Consiglio comunale ad hoc

Convocare un consiglio comunale aperto sui progetti di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali e di una piattaforma polifunzionale per rifiuti liquidi pericolosi e non nel territorio comunale della zona industriale, ma anche per discutere della questione ambientale legata all’incendio dell’impianto di stoccaggio e gestione rifiuti della Ecomac del 22 agosto scorso.

Ad averlo chiesto ieri al presidente del Consiglio comunale con una nota inviata anche ai consiglieri e, per conoscenza, al sindaco e agli assessori all’Ambiente e all’Urbanistica sono stati l’ associazione Rinnova Augusta aps, il Comitato stop veleni Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa, il circolo di Augusta di Legambiente e il coordinamento Punto Izzo possibile

“Il territorio di Augusta è oggetto di nuovi ed ulteriori progetti ad alto impatto per l’insediamento di discariche ed impianti di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non. – si legge nella nota- Come si evince dal sito dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente, in contrada Marcellino di Augusta la ditta Log service srl vuole realizzare una discarica da 150.000 metri cubi per depositarvi i rifiuti speciali pericolosi prodotti dall’inceneritore Gespi di Punta Cugno. Sempre nel Comune di Augusta, in contrada San Cusumano, la ditta Rigenia srl intende realizzare una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di circa 250.000 tonnellate l’anno di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi e a tale scopo ha richiesto un’ulteriore proroga del provvedimento Via rilasciato nel 2015. Nella stessa contrada San Cusumano -prosegue- il grosso incendio scoppiato il 22 agosto scorso nell’impianto di stoccaggio e gestione rifiuti della Ecomac, così come accertato dall’Arpa, ha causato il rilascio in atmosfera e la ricaduta al suolo in misura consistente di diossine e altre sostanze inquinanti ma non si è poi indagata la persistenza nel tempo di tali pericolose sostanze né le conseguenze sul piano sanitario e ambientale. Neppure sembra essere stata valutata la portata dei rischi connessi con simili eventi”.

Per gli attivisti e ambientalisti considerata la “vitale importanza” di queste questioni è necessario e urgente aprire un dibattito in sede istituzionale, affinché “l’amministrazione comunale e il civico consesso abbiano piena conoscenza dei fatti e degli eventi, si confrontino con le parti, esprimano la loro opinione e le iniziative che intendono intraprendere e, non ultimo, la cittadinanza venga di tutto adeguatamente informata”.