Augusta, nuova darsena: prima visita guidata al barcone del naufragio del 18 aprile

Visita guidata nei giorni scorsi– la prima – al relitto del naufragio di migranti del 18 aprile 2015 che si trova dall’anno scorso alla nuova darsena per diventare un “Giardino della memoria”.

L’iniziativa è stata promossa dal comitato “Premiarte Augusta” ed inserito nell’ambito del cartellone delle varie attività culturali durate un mese e che si sono concluse ieri, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Comitato 18 aprile, come ha sottolineato la presidente Teresa Casalaina che ha ricordato che il tema scelto per le varie mostre è stato “Mari e terre di confine” in quanto Augusta “è un’isola che taglia da nord e sud, è un confine tra l’era post industriale e la tutela ambientale e perchè è anche confine del Mediterraneo, qui sono arrivate le persone che hanno superato questo confine”.

I partecipanti hanno potuto vedere da vicino l’imponente barcone, lungo 23 metri, largo 8 e del peso di 70 tonnellate, simbolo della più grossa tragedia del mare della migrazione.

“Il barcone è l’ emblema, il manifesto di quella che è la migrazione nella nostra città – ha detto l’assessore Ombretta Tringali che ha preso parte alla visita –La giornata vuole essere un ricordo e una commemorazione per quanti viaggiavano dentro trovando la morte all’interno dell’imbarcazione definita Barca nostra che è stata esposta alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019 su richiesta dell’ artista svizzero Christoph Büchel che la mise in mostra cosi com’è. E’ stata anche un’opera contestata ma voleva essere un ‘opera di sensibilizzazione dell’animo umano di chi la osservava sul tema della migrazione”.

Adesso l’imbarcazione ha smesso i panni artistici di “Barca nostra”, un ‘operazione di sensibilizzazione culturale e delle coscienze delle persone sul tema della migrazione e “rimane comunque storia nostra, perché siamo terra di confine, di migrazione e immigrazione – ha affermato il vicepresidente del comitato 18 aprile Enzo Parisi che ha ricordato nel dettaglio la storia del relitto che partì da Garabuli, ad est di Tripoli, la mattina del 18 aprile 2015 e la sera si trovò in difficoltà. Chiese soccorso, non c’era nessuno nella zona, arrivò la nave da carico “King Jacob” ma durante il soccorso i due mezzi entrarono in collisione e si verificò il naufragio. Si salvarono solo 28 migranti, il resto rimase imprigionato all’interno o affondato accanto. Furono recuperate subito una settantina di vittime, il resto sui fondali e il Governo italiano decise di recuperare dal fondo del mare il relitto che il 30 giugno 2016 fu trasferito al pontile della Nato della Marina militare. Poi con un lunga e delicata operazione fu recuperato quello che restava dei corpi per prelevare il Dna e poter riconoscere le salme comunicando alle famiglie dove si trovavano.

“Fu un’operazione molto complessa, che però non si è conclusa, perchè i fondi necessari per proseguire nella ricerca non ci sono. Ancora oggi non sappiamo esattamente quante sono le vittime” – ha aggiunto Parisi, il barcone che porta i segni degli squarci quadrati effettuati per recuperare le salme e gli altri per tirarlo su dai fondali, il cui nome in arabo “Benedetto da Allah” si intravede tra la vernice sbiadita, è rimasto fermo per quasi tre anni al pontile della Nato, allora si è costituito il Comitato 18 aprile che ha chiesto che non venisse demolito perchè Augusta era il centro della questione migratoria. Nel 2019 il barcone è stato assegnato al Comune di Augusta, poi trasferito a Venezia alla 58esima Biennale, dove è rimasto quasi due anni anche a causa della pandemia, e il 20 aprile del 2021 è ritornato ad Augusta.

“L’attenzione sul barcone di alcune autorità religiose è altissima – ha ricordato il vicepresidente del Comitato- il 19 aprile 2015 il Papa lo citò nell’Angelus e poi anche nel giugno 2021 in occasione della cerimonia religiosa di accoglienza che si è svolta ad Augusta. Del barcone si sono occupate tantissime persone, ne hanno scritto i giorni più importanti del mondo, c’è stato un libro, book e mostre fotografiche, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato quel ragazzino rimasto vittima del naufragio che aveva cucita addosso la pagella”.

Il barcone è oggetto di studio anche di alcune comunità scientifiche come la Columbia university e oggi c’è un filone in America “che studia noi e le situazioni e che stanno attorno alla negazione al diritto di cercare la felicità. Per rendere questa collocazione della nuova darsena più fruibile e indipendente si potrebbe creare un’ entrata dal muro posteriore e si potrebbe avere anche una visuale da sopra – ha concluso Parisi- l’amministrazione ha già elaborato un progetto di copertura della struttura dopodiche dovremo essere in grado di cominciare realizzare un giardino della memoria. Come comitato portiamo avanti anche l’idea del Museo dei diritti perché attorno al barcone sono nate una serie di questioni, c’è da mettere insieme tutti i reperti raccolti con il barcone. Anche a Palermo c’è una massa di reperti che andrebbero esposti e raccolti”.