Augusta, nuova condotta dell’acqua dal pozzo Tringali: lavori ultimati, manca l’allaccio per l’energia elettrica

Sia le feste di Natale sia quelle di Santo Stefano sono trascorse senza che l’acqua potabile sia ritornata a sgorgare dai rubinetti nelle case degli augustani del centro storico, con le inevitabili conseguenze del caso per residenti che attendono dal 25 ottobre e non si sa se lo stesso succederà con il Capodanno.

La condotta di allaccio al pozzo del cantiere navale Tringali è stata terminata, collaudata e consegnata al Comune sabato scorso ma quello che manca adesso è l’allaccio di energia elettrica che servirebbe a far funzionare la pompa per attingere l’acqua a immetterla in rete e che ancora non è stato realizzato da parte dell’Enel, come fa sapere in un comunicato su Telegram l’Ente che aggiunge: “l’amministrazione e gli Uffici stanno incessantemente sollecitando l’allaccio al fornitore per permettere l’erogazione idrica dal pozzo Tringali. Nel frattempo sono continui i controlli sulla qualità dell’acqua del pozzo dei giardini pubblici da parte del laboratorio incaricato dal Comune e dall’ Asp, anche per il fatto che da alcuni giorni la torbidità si è notevolmente ridotta. Non appena perverranno i risultati delle analisi, – si legge – saranno resi pubblici per il tramite del sito del Comune di Augusta, della bacheca del Comune e anche mediante nostri comunicati”.

Al momento però le ultime analisi pubblicate sul sito del Comune risalgono al 10 dicembre scorso.