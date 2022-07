Augusta, nuova caserma dei Vigili del fuoco verso l’apertura: firmata convenzione tra Comune e comando provinciale

Si avvicina l’apertura della nuova caserma dei Vigili del fuoco, attesa da 30 anni e ultimata da due. E’ stata, infatti, firmata ieri mattina al Comune la convenzione per la consegna della nuova struttura ai Vigili del fuoco di Augusta tra il sindaco Giuseppe Di Mare e il comandante provinciale dei pompieri Antonio Galfo, alla presenza di Biagio Bellassai, responsabile provinciale del dipartimento regionale di Protezione civile, dei direttore dei lavori della nuova caserma, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua e al responsabile del settore Carmelo Bramato. “Un ultimo tassello prima della consegna definitiva tra qualche mese dove coinvolgeremo l’intera città”– ha scritto su Facebook il sindaco.

La nuova struttura, che si trova lungo la provinciale 1 per Brucoli, poco distante da quella attuale, -quest’ ultima da tempo non più adeguata, quasi un capannone e per di più in affitto- è già stata ultimata da circa due anni, con un progetto che risale al 1993, rimodulato solo nel 2010 con una nuova delibera di giunta regionale per un importo di 4 milioni e 251 mila euro di fondi della legge 433/ 91.

Più volte i sindacati di categoria hanno chiesto che si rendesse operativa la nuova caserma, per la quale mancavano alcuni allacci di utenze che sono stati, nel frattempo, effettuati, con il Comune che per evitare atti di vandalismo ha predisposto la vigilanza notturna ad hoc in questi mesi e fino al prossimo 15 luglio.