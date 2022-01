Augusta, nuova caserma dei vigili del fuoco realizzata ma ancora chiusa. L’appello dell’Usb: “apritela”

Aprire e rendere operativa la nuova caserma dei vigili del fuoco, già realizzata circa due anni fa lungo la provinciale per Brucoli, poco distante dall’attuale ma rimasta fino ad oggi chiusa. A chiederlo in una nota inviata al sindaco Giuseppe Di Mare e, per conoscenza al prefetto di Siracusa e ai vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco è Giovanni Di Raimondo, coordinatore provinciale dell’Unione sindacale di base: “sono trascorsi quasi due anni dal completamento della sede e – scrive – ci riteniamo insoddisfatti del totale disinteresse nei confronti dei lavoratori, ma, sopra ogni cosa alla nostra istituzione, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, universalmente riconosciuta vicina alla gente in tutti i momenti di bisogno e difficoltà e intervenuta nelle emergenze incendi 2021 e alluvionali di ottobre/novembre 2021 che hanno colpito la popolazione e il territorio augustano”.

Il sindacalista ricorda che da 40 anni la sede del distaccamento dei pompieri si trova all’interno di un capannone, “che nulla ha a che vedere con gli standard di una sede dei vigili del fuoco”, “una sede fatiscente e priva di requisiti di cui al Dlg /81/08” e per la quale, per di più si spendono anche soldi pubblici visto che è in affitto mentre la nuova sede, finanziata con i soldi della legge 433/1991, e con una deliberata dalla giunta regionale nel 1993, è già stata realizzata.

“Dopo 29 anni ancora attendiamo il trasferimento nella nuova sede completata da circa due anni, la quale senza la presenza attiva del personale rischia la fatiscenza prima del trasloco” – conclude Di Raimondo che chiede al sindaco di voler fornire un cronoprogramma certo per la consegna, urgente, dell’immobile avvertendo che in caso di mancate risposte o di lungaggini burocratiche risolvibili, “metteremo in campo ogni utile iniziativa in nostro possesso”.