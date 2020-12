Augusta, nuova caserma dei Vigili del fuoco costruita ma non ancora consegnata: il sollecito dell’ Usb

Un’accelerazione delle operazioni propedeutiche alla consegna e all’inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco, attesa da 30 anni, ma anche un incontro con il sindaco Giuseppe Di Mare. A chiederlo è il coordinatore provinciale Usb Vigili del fuoco Giovanni Di Raimondo, che riaccende i riflettori sulla costruzione dell’immobile da destinare a sede dei pompieri, già ultimata nella struttura visibile dalla strada provinciale 1 per Brucoli da cui si accede, ma ancora chiusa.

“Un’opera pubblica fondamentale per le esigenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco che face parte del sistema di soccorso provinciale e regionale”, che diventa ancora più impellente poter avere anche perchè “l’attuale sede del distaccamento è in affitto, con aggravio di costi per l’Erario, ed in particolare non è più adatta ed efficiente per rispondere ai nuovi standard dei vigili del fuoco”. –dice il sindacalista che ricorda la lunga e complessa storia del progetto che l’ organizzazione sindacale ha “riesumato” dai cassetti della burocrazia dove giaceva ferma dal lontano 1993, con il progetto rimodulato solo nel 2010 con una nuova delibera di giunta regionale per un importo di 4 milioni e 251 mila euro di fondi della legge 433/ 91 nata per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal sisma del 13 dicembre 1990, cui quest’anno è stato ricordato il trentennale

Il 6 dicembre 2013 , dopo varie vicissitudini e trascorsi 20 anni, la pratica viene chiusa e la documentazione inviata all’Urega di Siracusa e a Palermo per le approvazioni. Iniziano i lavori a luglio 2017, che subiscono una interruzione due mesi dopo e che dovrebbero finire ad aprile 2019.

“Siamo giunti a settembre 2020 – continua Di Raimondo- chiediamo, come organizzazione sindacale, al sindaco pro tempore di conoscere la data di consegna dell’immobile interamente completato. Ci comunicano con una nota che sono in corso collaudi e allacci alla rete dei servizi. Lo scorso l0 dicembre chiediamo al nuovo sindaco, insediatosi lo scorso mese, un incontro per un breve saluto e per conoscere gli ultimi sviluppi e soprattutto per sapere la data di consegna dell’importante opera pubblica attesa da 30 anni, in considerazione del fatto che l’attuale e unica sede del comando di Siracusa è in affitto e in condizioni non più accettabili, date le numerose esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria attualmente è in uno stato per nulla conforme agli standard dei vigili del fuoco”.