Augusta, nuova cabina elettrica alla Villa, Legambiente: “un obbrobrio, va rimossa”

“La cabina di trasformazione elettrica ai Giardini pubblici è un insopportabile insulto al paesaggio e chiediamo che venga rimossa”. A dirlo è Legambiente Augusta che, con una nota inviata al sindaco e alla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa, interviene sulla collocazione della nuova struttura elettrica, che sta facendo discutere, soprattutto sui social e che da qualche settimana è spuntata all’interno della Villa comunale a seguito dei lavori di demolizione della ex piscina comunale che si trova di fronte e riqualificazione dell’area al cui interno si trovava fino a poco tempo fa.

“Piuttosto che provvedere allo spostamento dell’esistente cabina, – scrive Domenico Ciacchella dell’associazione ambientalista – l’Enel ha chiesto al Comune di Augusta la fornitura di una nuova cabina specificandone le desiderate caratteristiche tecniche”, e così l’Ente, con propria determina del 6 luglio del IV settore Lavori pubblici, ne ha acquistato una nuova per 15.860 euro “da collocare nel piano stradale esistente posto a sud (via Xifonia) della struttura ex piscina comunale”- come si legge nella determina, ma questi giorni la nuova cabina è invece stata installata all’interno della Villa comunale, all’estremità di levante del viale principale, al confine con la strada in discesa per imboccare il viadotto Federico II e adiacente all’angolo con via Cristoforo Colombo, laddove fino a poco tempo fa era l’ingresso del sottopassaggio stradale recentemente coperto e interrato.

“La collocazione in quel luogo della cabina elettrica appare assurda e del tutto inopportuna – prosegue Ciacchella – la struttura ostruisce quasi interamente la vista sul golfo Xifonio e su Punta Izzo. L’impatto paesaggistico è insopportabile poiché oblitera e compromette irrimediabilmente la visuale da qualunque posizione l’osservatore si ponga sul viale dei giardini pubblici. Non sappiamo se il progetto sia stato sottoposto alla Soprintendenza di Siracusa e se questo ente abbia rilasciato un parere. A noi sembra francamente impensabile che quell’obbrobrio possa aver ricevuto un parere positivo e, in ogni caso, riteniamo inaccettabile la collocazione della cabina in tale posizione e ne chiediamo la rimozione”.

Secondo l’associazione ambientalista, inoltre, la collocazione è ancor più “inammissibile se si considera che tutta l’area dei giardini pubblici, compreso quel tratto, ricade in zona di massima tutela 3 (contesto 6q Area archeologica del Castello svevo di Augusta e dei Forti Garcia e Vittoria) del Piano paesaggistico degli ambiti 14-17 della Provincia di Siracusa e pertanto non sono consentiti movimenti di terra, trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici, realizzazione di tralicci, infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrate. Non ci sono ragioni tecniche che possano impedire di collocarla altrove, così da evitare di procurare danni rilevanti al bene paesaggio. Ignoriamo chi abbia assunto la deprecabile e improvvida decisione di installare la cabina in un luogo che non può né deve essere compromesso e perciò chiediamo al sindaco di Augusta di intervenire presso i suoi uffici per impedire lo sconcio e procedere alla immediata rimozione dell’ingombrante struttura. Alla Soprintendenza di Siracusa chiediamo di verificare se, e in base a quali criteri, sia eventualmente stato rilasciato un parere paesaggistico, con riserva di avanzare istanza di accesso civico e informazioni ambientali”.