Augusta, nuova cabina elettrica alla Villa, “giardini deturpati” per il M5S che ha presentato interrogazione e mozione in Consiglio

Sta facendo discutere la nuova cabina elettrica, che da qualche giorno si trova all’interno dei Giardini pubblici dell’Isola, dopo essere stata spostata dalla vecchia piscina comunale che si sta demolendo a pochi metri. Una vero “bruttura” per molti dentro la Villa, la questione arriverà anche in Consiglio comunale a seguito di un’interrogazione e di una mozione presentate dal Movimento 5 stelle che chiede all’amministrazione di sapere se la collocazione attuale è solo provvisoria e, in caso contrario, che tipo di autorizzazioni ha ricevuto, ovvero “se l’eventuale spostamento ha ricevuto l’assenso dell’ assessorato regionale del Territorio e ambiente, della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali, dato il devastante impatto del manufatto all’interno degli antichi giardini della villa comunale”.

E considerato anche che la cabina si trova allocata non nel piano stradale esistente posto a sud, ovvero in via Xifonia, come si legge nella determina di acquisto e tale collocazione dentro la villa “costituisce un vero e proprio obbrobrio architettonico, in quanto ostacola la vista del golfo Xifonio”.

“I nostri giardini pubblici della villa comunale – dicono i pentastellati- sono stati deturpati dall’imposizione di una cabina elettrica che oscura la vista del golfo Xifonio, e che comunque peggiora l’estetica complessiva dell’ingresso all’isola della nostra città, da ogni visuale possibile. Per queste ragioni abbiamo presentato un’interrogazione sulla questione, inoltre, poiché temiamo che le risposte alle nostre domande tarderanno ad arrivare come è ormai consuetudine per questa amministrazione, abbiamo predisposto anche una mozione volta ad impegnare sindaco e giunta a fare quanto necessario per la rimozione e migliore riallocazione della cabina in questione, che speriamo vivamente possa essere approvata all’unanimità del consiglio comunale”.