Augusta, nuova area ricreativa nelle due piazze del Faro Santa Croce: oggi l’inaugurazione

Da oggi la nuova area ricreativa del Faro Santa Croce sarà ufficialmente aperta al pubblico. Lo rende noto l’assessore con delega al Decoro urbano, Rosario Sicari che sottolinea che con questo intervento si comincia a restituire alle piazze del Faro la loro funzionalità che è quella di luogo di aggregazione ed inclusione.

“Poiché la nota località balneare è notoriamente frequentata anche da numerose famiglie, soprattutto nel fine settimana, – spiega- abbiamo deciso di installare un piccolo parco giochi comprensivo di scivoli, altalena e giochi a molla, avendo altresì cura di prevedere circa 70 mq di pavimentazione antitrauma. L’area è stata perimetrata da fioriere in graniglia di marmo, ultraresistenti all’ambiente marino e dotata anche di alcuni portabici, visto che numerosi ciclisti frequentano la località del nostro faro specie nelle prime ore del mattino”. Tutti i materiali impiegati sono idonei per resistere all’ambiente marino. Inoltre, in prossimità dell’area giochi, sono presenti anche dei tavoli con panchine – i cui materiali sono di estrema qualità- per permettere ai genitori di osservare i propri bambini stando comodamente seduti.

Inoltre su una porzione della piazza più a nord è stata allestita una piccola area picnic pensata come luogo ricreativo e di aggregazione per famiglie e giovani che vogliono consumare un pasto al sacco o semplicemente sedersi in un’area attrezzata. “Proprio per questo motivo, abbiamo anche predisposto la presenza di numerosi cestini in più rispetto a quelli preesistenti. –prosegue rivolgendo un invito a tutti i cittadini perchè i nuovi spazi siano correttamente e consapevolmente utilizzati, ricordando che i “motorini possono sostare nelle apposite aree a parcheggio e che le piazze devono essere lasciate libere. So che molti bambini e molte famiglie sono impazienti di utilizzare i nuovi giochi: per me è motivo di orgoglio aver seguito interamente l’iter di realizzazione di questa piccola opera per la nostra Augusta e sarò felice di vedere i sorrisi dei bambini e dei loro genitori oggi 9 luglio alle 19 quando sarà ufficialmente aperta al pubblico”.

“Con l’installazione di questi elementi di arredo urbano la mia amministrazione getta le basi per una fruizione turistica del rinomato luogo che merita queste ed altre attenzioni da parte nostra” – aggiunge il sindaco Giuseppe Di Mare che ha già in programma altri interventi, come la riqualificazione delle ringhiere i cui lavori sono già appaltati, mentre altri interventi sono previsti per l’anno prossimo, allo scopo di rendere sempre più attrezzata e a misura di famiglie e turisti l’area del Faro Santa Croce.