Augusta, nulla di fatto al Consiglio comunale: l’opposizione contesta l’assenza della maggioranza

Nulla di fatto, ieri sera, al Consiglio comunale che non si è tenuto per mancanza del numero legale per l’assenza di parte della maggioranza. La seduta, che aveva come ordine del giorno le interrogazioni sulla convenzione stipulata dal Comune con il corpo bandistico “Federico II Città di Augusta, l’affidamento della pulizia dei servizi igienici dei Giardini pubblici e dell’area mercatale per la festa del patrono San Domenico, l’abbattimento degli alberi in piazza Mattarella e il nuovo progetto sulla raccolta dei rifiuti è stata aggiornata a questa sera, alle 18, i seconda convocazione che prevede un minimo di 10 consiglieri. Lo stesso numero dei presenti di ieri che, però, essendo in prima convocazione, non erano sufficienti al prosieguo della seduta che ne avrebbe dovuto prevedere almeno 13 e che non è così potuta andare avanti neanche dopo un’ora.

A mancare è stata soprattutto la maggioranza, presente al primo appello con solo cinque consiglieri, e l’assenza è stata stigmatizzata dai consiglieri di minoranza presenti Milena Contento, Giancarlo Triberio, Roberta Suppo e Uccio Blanco: “la molto coesa maggioranza, così come definita lo scorso Consiglio comunale dal consigliere Marco Niciforo, diserta la seduta, malgrado il sindaco, i progettisti, gli uffici e i dirigenti fossero presenti – hanno dichiarato- Noi consiglieri di opposizione per l’alto senso di responsabilità eravamo presenti. Tutto ciò dimostra che i giochi politici di potere all’interno della maggioranza valgono più dell’interesse comune”.

“Da tre anni e mezzo il Consiglio comunale approva gli atti con i voti della sola maggioranza, non accettiamo dunque lezioni di aritmetica dall’opposizione. Stasera la maggioranza ci sarà” –ha replicato Niciforo che era presente ieri in aula al secondo appello.