Augusta, “Notte nazionale del liceo classico”: un’alunna del Megara nel comitato organizzativo

Da quest’anno un’ alunna della quarta B Classico del liceo Megara è entrata a far parte del comitato organizzativo della “Notte nazionale del liceo classico”, in rappresentanza degli studenti Sicilia e Sardegna. Si tratta di Gaia Chiaramida che ha ricevuto il prestigioso incarico dopo un esame delle proposte di progetti innovativi, ideati dai candidati, per rendere l’evento sempre più al passo con i tempi e gli studi classici sempre più accattivanti.

Il Megara, fin dalla prima edizione del 2015, partecipa ogni anno alla “Notte nazionale del liceo classico”, manifestazione ideata da Rocco Schembra, docente del liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, che nella stessa sera coinvolge gli studenti di quasi 400 licei classici, sparsi su tutta la penisola, che danno vita, attraverso le loro performance, ai protagonisti e alle grandi opere della classicità. Giunto alla X edizione l’evento ha raggiunto, nel corso degli anni, un grado di complessità e una rilevanza tali da rendere necessaria la creazione di un comitato organizzativo, formato da 20 docenti e 4 alunni provenienti dalle varie regioni italiane, una delle quali arriva appunto da Augusta.

Il dirigente scolastico del liceo Renato Santoro si definisce orgoglioso “del traguardo raggiunto dalla sua studentessa, che – si legge in una nota- sicuramente nei due anni di incarico che la attendono avrà modo di dimostrare in ambito nazionale tutte le competenze trasversali e disciplinari in suo possesso, verso le quali è orientata da sempre l’attività didattica del nostro istituto”.